Consiliul raional Soroca a decis: Școala primară din satul Slobozia Vărăncău se lichidează

Cu majoritate de voturi, Consiliul raional Soroca a decis lichidarea Școlii primare din satul Slobozia Vărăncău. Motivul? Lipsa de elevi or, la începutul anului de studii, 1 septembrie, în instituție erau nouă elevi care actualmente își fac studiile în Gimnaziile din Vărăncău și Slobozia Cremene.

Vă reamintim că, anterior Consiliul raional Soroca, prin deciziile sale, a lichidat gimnaziile din satele Ocolina, Țepilova și Parcani, iar Gimnaziile din satele Hristici și Regina Maria au fost transformate în Școli primare. (Foto: simbol)