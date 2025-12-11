„Adevărul despre Droguri” l-au aflat elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, de la colaboratorii Inspectoratului de Poliție Soroca

Recent, colaboratorii Inspectoratului de Poliție soroca au prezentat programul „Adevărul despre Droguri” elevilor de la Colegiul de arte „Nicolae Botgros”. Evenimentul a fost desfășurat în colaborare cu Veaceslav Bogdanov, fondatorul companiilor RosImport și Maestru în vânzări în Republica Moldova, care a susținut sesiunea de informare.

Astfel, tinerii au primit informații importante despre riscurile consumului de substanțe narcotice și despre modalități de prevenire, pentru a-i ajuta să facă alegeri sigure pentru sănătatea și viitorul lor.

Inspectoratul de Poliție Soroca va continua activitățile de prevenire în instituțiile de învățământ din raion, contribuind la formarea unei generații informate și responsabile.