Ceartă ca’ntre polițiști la Soroca: „Lucrezi de două zile și să-mi spui mie ce să fac”

Un incident produs noaptea, într-un loc public din municipiul Soroca, a ajuns pe masa judecătorilor după ce în conflict au fost implicați polițiști și foști polițiști. Cauza s-a finalizat cu o amendă pentru ultragierea unui agent aflat în exercițiul funcției și cu încetarea procesului contravențional pentru un alt participant, pe motiv că fapta nu a fost dovedită.

Cazul a fost examinat de Judecătoria Soroca, sediul Central, iar hotărârea a fost pronunțată la 19 decembrie 2025. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 august 2025, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca.

Potrivit actelor din dosar, conflictul a izbucnit după ce un echipaj de poliție aflat în patrulare a observat un automobil din care se auzea muzică la volum ridicat. Lângă mașină se afla un grup de persoane, printre care un polițist și un fost angajat al Inspectoratului de Poliție Soroca.

Intervenția polițiștilor aflați în serviciu a avut ca scop restabilirea ordinii publice. Observația privind reducerea volumului muzicii a degenerat însă într-un conflict verbal, urmat de acuzații de jignire și ultragiere a unui agent de poliție aflat în exercițiul funcției.

În declarațiile audiate în instanță au fost menționate adresări ofensatoare, inclusiv expresia „țînc”, precum și replici de tipul „lucrezi de 2două zile și să-mi spui mie ce să fac”, invocate de martori ca parte a altercației. Situația a fost agravată de faptul că persoanele implicate aveau statut profesional similar sau anterior similar, ceea ce a transformat intervenția într-un conflict între colegi și foști colegi din sistem.

După audierea părților, a martorilor — majoritatea polițiști și foști angațați din sistem — și examinarea probelor, inclusiv a unei înregistrări video anexate la dosar, instanța a constatat că ultragierea unui polițist aflat în exercițiul funcției a fost dovedită în cazul unuia dintre participanți.

Fapta a fost încadrată la art. 353 alin. (1) Cod contravențional, care sancționează jignirea premeditată a onoarei și demnității unui angajat al organelor de ocrotire a normelor de drept. Instanța a aplicat o amendă de 15 unități convenționale, echivalentul a 750 de lei, explicând posibilitatea achitării a jumătate din sumă dacă plata este efectuată în termen de trei zile lucrătoare.

În același timp, judecătorii au decis că, în privința celuilalt participant, care este polițist, vina nu a fost demonstrată, iar procesul contravențional a fost încetat din lipsa faptului contravenției.

Cauza atrage atenția prin faptul că protagoniștii sunt persoane din interiorul sistemului de ordine publică, active sau retrase din funcție. Instanța a subliniat, prin soluțiile diferite, că statutul profesional nu exonerează de răspundere, dar nici nu poate justifica sancționarea în lipsa probelor clare. Decizia evidențiază și importanța delimitării stricte dintre intervenția legală a poliției și conflictele personale, chiar și atunci când acestea apar între colegi sau foști colegi.

Hotărârea poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca.