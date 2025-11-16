O femeie din Drochia condamnată pentru o schemă de „spălare” a 1,7 milioane de lei, dar eliberată fiindcă are doi copii minori și este însărcinată

O femeie din raionul Drochia a fost condamnată la cinci ani de închisoare cu suspendare, după ce instanța a stabilit că a administrat o firmă fictivă prin care au fost spălate peste 1,7 milioane de lei. Cazul scoate la iveală o rețea complexă de tranzacții bancare, racolări online și companii agricole păgubite, care au alertat băncile comerciale și au declanșat o investigație amplă în nordul țării.

Potrivit sentinței, inculpata a declarat în instanță că a fost racolată pe internet de o femeie care i-ar fi promis un loc de muncă și un salariu modest. După ce a transmis copia buletinului și a mers la Centrul Multifuncțional pentru înregistrări, ea a ajuns administratoare a unui SRL – fără să înțeleagă, după propriile afirmații, natura activității reale. Ulterior, i s-a cerut să deschidă conturi bancare și să ridice sume mari de bani, pe care le preda unor persoane necunoscute.

Relatările inculpatei descriu presiuni, amenințări și episoade violente – inclusiv vizite nocturne la domiciliu și cereri de a restitui sume pe care ea susținea că nu le-ar fi sustras. Totuși, instanța a apreciat critic aceste explicații.

Procurorii au prezentat instanței o serie de tranzacții bancare care au atras atenția instituțiilor financiare. Pe contul firmei administrate de inculpată au intrat sume mari de bani de la mai multe companii din sectorul agricol, sub pretextul cumpărării de cereale și floarea-soarelui. Ulterior, banii erau transferați imediat către persoane fizice sau retrași cash în tranșe rapide.

Printre episoadele-cheie prezentate în proces:

* o companie agricolă a reclamat o tranzacție frauduloasă de 500 000 lei, realizată în baza unui contract fals pentru „100 de tone de floarea-soarelui”;

* o altă persoană a retras 150 000 lei de pe un card folosit în schemă, afirmând că banii i-au fost solicitați de fratele său aflat la închisoare;

* mai multe conturi bancare au fost blocate de bănci, iar doar o parte din bani a mai putut fi recuperată.

Instanța a concluzionat că inculpata „a primit și repartizat mijloace financiare despre care știa sau trebuia să știe că sunt venituri ilicite”, contribuind astfel la tăinuirea originii acestora.

În hotărârea motivată, instanța subliniază că probele – extrase bancare, înregistrări, declarații, plângeri și urmărirea fluxurilor financiare – arată clar o activitate de spălare a banilor în proporții deosebit de mari.

Judecătorii notează că inculpata era administratorul firmei, ridica personal banii, deschidea conturi și încasa sume fără justificare economică reală, în timp ce firma nu desfășura nicio activitate agricolă concretă.

Deși infracțiunea este calificată ca „gravă” și legea prevede pedepse între 5 și 10 ani de închisoare, instanța a decis: 5 ani de închisoare, executarea pedepsei suspendată, perioadă de probațiune: 2 ani, obligația de a se prezenta la organul de probațiune. Motivul principal: inculpata are doi copii minori, este însărcinată și nu prezintă un pericol social ridicat.

Cazul evidențiază vulnerabilitatea companiilor agricole din nordul țării în fața schemelor financiare sofisticate, dar și rolul crucial al băncilor în detectarea tranzacțiilor suspecte. Totodată, readuce în discuție fenomenul racolărilor online, unde persoane vulnerabile ajung intermediari într-o infracțiune fără să conștientizeze consecințele.