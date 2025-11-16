Un câine și-a împușcat accidental stăpânul după ce a sărit pe o pușcă lăsată pe pat

Un bărbat din Pennsylvania a fost împușcat de câinele său, după ce patrupedul a sărit pe a sărit pe o pușcă lăsată pe pat, potrivit Departamentului de Poliție din Shillington, relatează ABC News.

În timp ce poliția se îndrepta spre fața locului, oficialii au fost informați că un câine „a sărit pe pat iar arma s-a descărcat”, a declarat poliția. Odată ajunși la fața locului, ofițerii l-au găsit pe bărbatul rănit, întins pe podea și conștient.

Victima a declarat poliției că, înainte de incident, și-a curățat arma și a pus-o pe pat. Apoi s-a așezat alături de pușcă „moment în care unul dintre câinii săi a sărit pe pat”, făcând ca arma să se descarce. Un glonț l-a nimerit în spate, iar bărbatul a ajuns la spital unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Operat de urgență În momentul incidentului, victima și fiul său erau singurele persoane aflate în locuință, alături de cei doi câini ai familiei. Fiul bărbatului se pare că nu se afla în aceeași cameră când câinele a „tras” cu arma, au declarat oficialii. După ce paramedicii au sosit la fața locului, bărbatul a fost transportat la spital, unde „a fost imediat operat pentru rănile suferite”.

Personalul spitalului a anunțat că bărbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale inițiale, dar va avea nevoie de o operație suplimentară.

SURSA: libertatea.ro