Colțunași moldovenești în stil american – voluntarii de la Corpul Păcii învață tradițiile locale

În ultimul timp, mai ales, grație faptului că moldovenii sunt plecați în toate colțurile lumii, au dus faima bucatelor tradiționale moldovenești, ce sunt tot mai mult apreciate de gurmanzii din străinătate, dar și de oaspeții veniți la noi în țară. Bucătăria moldovenească este denumirea, sub care este cunoscută de străini totalitatea tradițiilor, obiceiurilor și gusturilor gastronomice din Republica Moldova. Tot mai mulți turiști străini, dar și voluntari veniți în țara noastră, au posibilitatea să cunoască la propriu din tainele bucătăriei tradiționale moldovenești.

Așa s-a întâmplat și în familia-gazdă Doinița și Dorian Stamati, din satul Șuri, care au primit recent un voluntar din Statele Unite ale Americii. Tânărul este unul din membrii grupului Moldova 36, care sunt veniți să trăiască și să muncească timp de doi ani, alături de partenerii moldoveni, contribuind astfel la consolidarea legăturilor culturale și educaționale dintre cele două națiuni.

Ei bine, odată ajuns la destinație, voluntarul Declan Robinson s-a arătat interesat de tot ce ține de tradițiile și obiceiurile șurenilor, dar și de secretele artei culinare. Văzând că gospodina casei a prins a frământa aluatul, pentru a face colțunași, Declan a fost curios să afle cât mai multe lucruri utile despre prepararea acestui deliciu culinar.

În Moldova se spune despre colțunași că reprezintă mâncarea păcii, deoarece există obiceiul ca oamenii să se reunească la masă pentru a consuma aceste bucate în weekenduri, iar dacă sunt certați unii cu alții, după degustare le trece toată supărarea. Poate și are partea sa de adevăr această afirmație, doar că în cazul nostru este vorba de o armonie culinară între națiuni: un voluntar din Corpul Păcii va prepara împreună cu gazdele mâncarea păcii!

Astfel, voluntarul din SUA, fiind găzduit de familia Stamati, va avea posibilitatea să cunoască lucruri interesante despre tradițiile localnicilor, căci pentru fiecare moldovean bucatele tradiționale, pe lângă alte tradiții și obiceiuri, sunt cartea de vizită a poporului nostru.

Odată ce oaspetele s-a arătat interesat, ar trebui „pus la treabă”, – s-au gândit gazdele, – căci tot se învârtea în jurul mesei de gătit, neștiind cum să facă, ca să participe și el la pregătiri. Declan a fost foarte entuziasmat să lipească colțunași, urmând pas cu pas sfaturile gospodinei de casă. Mai mult ca atât, dânsul este ferm convins, că pe lângă munca de voluntar în cadrul proiectului, va învăța și din secretele bucătăriei tradiționale moldovenești.

„Totul a fost super! Am prins dragostea față de aceste bucate delicioase, îmi place foarte mult să gătesc și mă gândesc chiar să editez o broșură cu cele mai populare rețete din bucătăria tradițională moldovenească, ca să iau cu mine în Statele Unite când se va finisa proiectul și mă voi întoarce acasă, – a menționat cu mândrie în suflet Declan Robinson. – Simt, că va fi o experiență de neuitat. Voi pregăti cu mare drag aceste bucate pentru familia și prietenii mei. Am marele noroc de gazde, căci am un bucătar-șef și mentor extraordinar, care mă ghidează și mă învață cum se prepară corect bucatele, pentru ce le sunt foarte recunoscător.”

Declan Robinson este convins că voluntarii Corpului Păcii vor contribui substanțial la îmbunătățirea educației, sănătății și dezvoltării comunitare în Moldova. Desigur, este necesar să se acorde o atenție deosebită și specificului național al alimentației, tradițiilor seculare, prin dezvoltarea turismului rural, prin identificarea valorilor patrimoniale, inclusiv, a alimentației ca factor cultural și vital.

Un adevăr e cert: colțunașii moldovenești, pregătiți de voluntarul american, a fost o punte de colaborare, de apropiere și integrare a diversității culturale, o dovadă elocventă a faptului că proiectele comunitare bilaterale sunt un factor important în consolidarea prieteniei între națiuni.

Este de datoria noastră să demonstrăm valoarea bucatelor tradiționale și rostul lor ecologic pentru sănătate.

Putem afirma cu certitudine, că acest master class cu voluntarul american Declan Robinson reprezintă un prilej de mândrie și solidaritate, dar și de încadrare în viața comunității gazdă, întru realizarea cu succes a proiectului „Școli care promovează sănătatea în UE”. Este important să învățăm unii de la alții, să împărtășim frumoase experiențe și să construim împreună un viitor mai bun.

Delia DUMITRESCU