Succes incontestabil al elevilor Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”

Recent, un grup de elevi talentați ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca însoțiți de profesorii lor au participat la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, desfășurat în orașul Piatra-Neamț.

Aceast concurs, ajuns la cea de-a XXXIV-a ediție, reunește anual tineri muzicieni oferindu-le oportunitatea de a-și demonstra măiestria artistică în fața unui juriu de renume și de a se afirma pe scena internațională.

Elevii soroceni au evoluat cu demnitate, pasiune și profesionalism, reprezentând cu cinste instituția și orașul Soroca. Participarea elevilor la concursuri contribuie la dezvoltarea aptitudinilor interpretative, la acumularea de experiență scenică valoroasă și la consolidarea încrederii în propriile forțe. Rezultatele concursului: 1. Verebcean Trofim – locul 1 (Finalist), profesor Sergiu Vrabii, maestru de concert Irina Rusnac; 2. Călin Tintiuc– locul 1, profesor Valeriu Cibotari, maestru de concert Aliona Colțova; 3. Lucian Miron – locul 1, profesor Valeriu Cibotari, maestru de concert Aliona Colțova; 4. Stanislav Bacuș – locul 2 profesor Sergiu Vrabii, maestru de concert Irina Rusnac; 5. Marian Buga – locul 2, profesor Sergiu Vrabii, maestru de concert IrinaRusnac; 6. Sergiu Calin – locul 2, profesor Mihai Boldescu, maestru de concert Irina Rusnac; 7. Vasile Raru – locul 2, profesor Petru Rusu, maestru de concert Aliona Colțova; 8. Diamanta Trinchineț – locul 3, profesor Petru Rusu, maestru de concert Aliona Colțova; 9. Dumitru Faleșteanu – locul 3, profesor Mihai Boldescu, maestru de concert Irina Rusnac; 10. Secțiunea ,,Muzică de cameră“ Quintet locul– 3, profesor Mihai Boldescu; 11. Sergiu Sajin – locul 3, profesor Emilian Guțu; 12. Laurențiu Mahari – locul 3, profesor Dumitru Melnik; 13. Ion Lăcrămioară –locul 3, profesor Valentin Cosciug; 14. Andrei Bețișor– Mențiune, profesor Emilian Guțu; 15. Andrei Nagherneac – Mențiune, profesor Emilian Guțu; 16. Silviu Nagherneac – Mențiune, profesor Gheorghe Duminica, maestru de concert Aliona Colțova; 17. Maxim Rotari – Mențiune, profesor Gheorghe Duminica, maestru de concert Aliona Colțova; 18. Vlad Zemcic– Mentiune, profesor Gheorghe Duminica, maestru de concert Aliona Colțova; 19. Milana Coman -Mentiune, profesor Ciumac Raisa, maestru de concert Rusnac Irina; 20. Goro Doina – Mentiune, profesor Berbeci Raisa, maestru de concert Colțova Aliona; 21. Vlad Cobîlaș – Mențiune, profesor Mihai Boldescu, maestru de concert Irina Rusnac; 22.Grideanoc Ion– Mentiune, profesor Petru Rusu, maestru de concert Aliona Colțova; 23. Nastas Artiom – Mentiune, profesor Valeriu Cibotari, maestru de concert Aliona Colțova.

Mulțumim profesorilor pentru dedicație și pentru munca depusă în pregătirea acestor tineri artiști! Felicitări tuturor participanților pentru efort, curaj și dragostea nemărginită pentru muzică!

Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca continuă să susțină excelența artistică și să formeze generații de muzicieni talentați, pregătiți să strălucească pe marile scene. SURSA: Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca