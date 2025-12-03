Corul BELCANTO – inspirație, emoție și bucurie!

De către
OdN
-
0
9

Asociația „Iubire și Încredere” din Iași a adus pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” o seară în care întreaga sală a vibrat la unison cu armoniile corale extraordinare ale participanților.

 Cei prezenți la Gala Festivalului-Concurs Coral pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a XII-a: Emoție, Artă și Excelență! au trăit împreună momente pline de sensibilitate, energie și măiestrie artistică, transformând această ediție într-una cu adevărat memorabilă.
 Corul BELCANTO (dirijoare Ludmila Samarin) a fost ca întotdeauna, la înălți,ea așteptărilor și a oferit publicului inspirașie, emoție și bucurie!

  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentA fost stabilită valoarea compensațiilor la căldură: minimum – 500 de lei și maximum – 1.000 de lei
Articolul următorEmilian Crețu se vrea primar de Orhei! „Dacă sunt alegeri noi, eu candidez! E aproape de Negureni”
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.