Corul BELCANTO – inspirație, emoție și bucurie!

Asociația „Iubire și Încredere” din Iași a adus pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” o seară în care întreaga sală a vibrat la unison cu armoniile corale extraordinare ale participanților.
Cei prezenți la Gala Festivalului-Concurs Coral pentru Tineret „Gavriil Musicescu”, ediția a XII-a: Emoție, Artă și Excelență! au trăit împreună momente pline de sensibilitate, energie și măiestrie artistică, transformând această ediție într-una cu adevărat memorabilă.
Corul BELCANTO (dirijoare Ludmila Samarin) a fost ca întotdeauna, la înălți,ea așteptărilor și a oferit publicului inspirașie, emoție și bucurie!