A fost stabilită valoarea compensațiilor la căldură: minimum – 500 de lei și maximum – 1.000 de lei

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece 2025-2026. Ca și în sezonul precedent, compensația va fi acordată ca plată monetară. Suma va fi transferată pe cardul bancar sau va putea fi ridicată de la orice oficiu poștal din țară, doar cu prezentarea buletinului de identitate.

„Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei – un sprijin stabil, menit să ofere protecție minimă garantată tuturor familiilor eligibile pentru a primi compensații. Valoarea maximă este de 1000 de lei, ținând cont de parametri tehnici precum tarifele, consumul mediu și evoluțiile pieței energiei. Suntem aproape de familiile vulnerabile, pentru a le sprijini și în acest an”, a spus ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Compensațiile vor fi calculate și oferite individual pentru fiecare gospodărie, în funcție de o serie de criterii precum veniturile, numărul de membri, sursa de încălzire și statutul fiecărui membru (pensionar, persoană cu dizabilitate, student, copil). Până în prezent au fost depuse 780 de mii de cereri. Pentru întrebări legate de procesul de înregistrare este disponibil numărul gratuit al centrului de apel 0 8000 5000 (luni-vineri, de la 08:00 la 18:00).