Patru persoane reținute în dosarul finanțării partidului Irinei Vlah // CNA publică discuții din dosar

Centrul Național Anticorupție a plasat în arest preventiv patru persoane cercetate penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, unde în dimineața zilei au avut loc descinderi ale ofițerilor CNA și procurorilor de la Procuratura Cahul. Printre cei reținuți este un viceprimar al municipiului Comrat și trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii.

CNA a făcut publice înregistrări audio care vizează mecanismul de distribuire a banilor și achitare a persoanelor implicare în diverse acivități. În cadrul discuțiilor membrii formațiunii vorbesc de o sumă de 10800 de lei pe care ar urma să o împărțească celro care lucrează pentru partid.

17 persoane au statut de bănuit, dintre care 13 sunt cercetate în stare de libertate, alte 4 – reținute.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți membri ai Partidul Republican Inima Moldovei, condus de fost bașcană a Găgăuziei Irina Vlah, într-o cauză penală pentru finanțării ilegale a formațiunii politice. Perchezițiile au loc în municipiul Chișinău și Comrat și vizează mai multe adrese, inclusiv instituții publice.

Irina Vlah a calificat acțiunile CNA drept o nouă încercare a guvernării de a reduce formațiunea la tăcere. Și liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon, a reacționat la perchezițiile desfășurate marți dimineață la sediile și la membrii Partidului Inima Moldovei. Într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Dodon a calificat acțiunile drept „abuzuri și teroare” îndreptate împotriva Blocului Electoral Patriotic.

Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată.

