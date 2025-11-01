Cine sunt îngerii întrupați și care este scopul lor

Aceștia sunt exact ceea ce spune numele lor. Sufletele îngerilor s-au întrupat ca oameni cu misiuni și scopuri specifice pe Pământ. Deseori sunt numiți Îngerii Pământului, aceștia fiind îngerii care trăiesc ca oameni. Iată ce ar trebui să știi despre îngerii întrupați, scrie oficialmedia.com

Cum poți să recunoști îngerii întrupați

Probabil că ai mai auzit că îngerii nu vor trăi aceeași viață pe care o au oamenii. Și această afirmație este în mare parte adevărată. Însă uneori îngerii se întrupează ca oameni cu un obiectiv foarte specific sau cu scopul de a învăța pe cineva o lecție importantă. Îngerii întrupați pot trăi doar pentru o scurtă perioadă de timp, cât au nevoie pentru a-și îndeplini misiunea, a învăța și a influența în mod direct viața cuiva, după care dispar. Dar nici acest lucru nu se aplică în toate cazurile, deoarece unele misiuni ale îngerilor întrupați se desfășoară pe tot parcursul vieții lor umane.

Misiunile variază de la ajutorul dat unei persoane pentru a-și deschide inima, oferind vindecare și iubire, precum și îndrumarea directă în sprijinirea și asistarea oamenilor în ridicarea spirituală, ascensiunea către și legătura cu divinitatea.

Îngerii întrupați sunt foarte umani. Sufletele acestor îngeri trebuie să treacă de vălul iluziei pentru a intra în viață ca un înger încarnat. Acești îngeri trebuie să uite de toată întinderea lumii și de calitățile lor angelice și să se scufunde în experiența durerii, singurătății, contrastelor, vulnerabilității, iubirii și bucuriei de a fi om.

Cei mai mulți îngeri întrupați stabilesc puncte de referință și indicii în calea lor pentru a-i ajuta să își amintească originile. Totuși, cu toate aceste cunoștințe, ei pot să acceseze o mare parte din atributele lor angelice și puterea divină din interiorul lor.

Datorită experiențelor lor sufletești din trecut, aflate în uniune directă cu divinitatea, au tendința de a păstra o relație foarte apropiată cu Divinul de-a lungul vieții lor umane.

Această legătură divină ajută la stimularea creativității, sensibilității și interesului profund pentru tărâmurile spirituale aflate dincolo de fizic. Îngerii de pe Pământ nu duc o viață lipsită de provocări și, datorită experiențelor lor trecute ghidate de telepatie, comunicarea și emoțiile pot fi dificil de controlat, așa că mulți dintre acești îngeri întrupați aleg să se exprime prin muzică, artă și scris.

Un lucru interesant despre această categorie de îngeri este că își păstrează adesea aripile eterice, care reprezintă capacitatea de a purta voința divină.

Aceștia nu pot zbura fizic, dar ridicarea lor pentru a se conecta cu divinitatea este complet naturală pentru ei.

Sursa: Internet / Invataturi Atlantida