Căsătoriile și divorțurile, în declin: Cel mai mic număr din ultimii ani

Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată o scădere constantă a numărului de căsătorii înregistrate în rândul tinerilor cu vârsta între 16 și 34 de ani în ultimii cinci ani.

Dacă în 2021 se înregistra un vârf de aproape 16.100 de mirese și 14.900 de miri, în 2024 cifrele au atins cel mai redus nivel din perioada analizată – 10.100 de bărbați și 11.000 de femei. Specialiștii pun această tendință pe seama migrației, schimbărilor socio-economice și amânării momentului căsătoriei pentru vârste mai înaintate, transmite stiri.md