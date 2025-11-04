Casa Națională de Asigurări Sociale a alocat 218,7 milioane de lei pentru plata mai multor tipuri de îndemnizații

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale în valoare totală de 218,7 milioane lei.

Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay), informează cnas.gov.md

Totodată, CNAS îndemnă părinții, după înregistrarea nașterii copilului la Agenția Servicii Publice, să deschidă un card social la orice bancă comercială din Republica Moldova, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii.

