Casa Albă: Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei

Președintele american Donald Trump este ‘extrem de frustrat’ atât de atitudinea Rusiei, cât și de cea a Ucrainei față de procesul de pace pe care el încearcă să-l impulsioneze, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a subliniat că acum liderul american dorește ‘acțiuni’ pentru a se pune capăt războiului ruso-ucrainean, relatează AFP, citată de AGERPRES și moldpres.md

‘Președintele este extrem de frustrat de ambele tabere implicate în acest război și s-a săturat de întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor’, a spus Karoline Leavitt în fața presei. ‘El nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine’, a punctat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

‘Emisarul său (Steve) Witkoff și echipa sa continuă discuțiile cu ambele părți chiar în acest moment’, a adăugat ea.

Trump a declarat cu o zi în urmă că liderii europeni susținători ai Ucrainei doresc să organizeze weekendul acesta sau săptămâna viitoare o întâlnire asupra planului de pace propus de SUA, dar că participarea Washingtonului la o astfel de reuniune nu este garantată.

‘Dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, dacă simțim că aceste întâlniri merită ca cineva din SUA să-și dedice timpul în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant’, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. ‘Încă nu suntem siguri dacă se poate obține o pace adevărată și dacă putem face cu adevărat progrese’, a concluzionat ea.

Această reacție a Casei Albe survine la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat public că a transmis Washingtonului o nouă o contrapropunere la planul de pace propus luna trecută de SUA și revizuit între timp de mai multe ori pentru a satisface cereri ale Ucrainei și ale susținătorilor europeni ai acesteia, acuzați deopotrivă de SUA și de Rusia că obstrucționează procesul de pace lansat de Trump.

Zelenski a declarat joi că statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei estice Donețk sunt două chestiuni cheie încă nesoluționate în urma negocierilor cu SUA asupra planului de pace în 28 de puncte propus de președintele american și a condiționat orice concesie teritorială față de Rusia de validarea acesteia printr-un referendum în Ucraina, o solicitare ce riscă să complice și mai mult negocierile.

Zelenski a condiționat de asemenea desfășurarea unor alegeri în Ucraina de încheierea unui armistițiu, o cerere recurentă a Kievului și a aliaților săi europeni, respinsă mereu de Rusia.

În plus, pe lângă planul de pace propus de SUA, revizuit succesiv și față de care Ucraina și aliații săi europeni au transmis acum Washingtonului încă o contrapropunere, soluționarea conflictului trebuie să includă garanții de securitate occidentale pentru Ucraina și un acord pentru reconstrucția acesteia, a ținut să mai sublinieze joi președintele ucrainean, care a insistat că garanțiile de securitate trebuie să precizeze clar ce vor face aliații Ucrainei în cazul unei noi agresiuni rusești.

Într-un interviu publicat marți de Politico, Trump i-a cerut lui Zelenski ‘să se trezească și să înceapă să accepte lucrurile’, aluzie la cedarea unor teritorii din estul Ucrainei către Rusia, o idee respinsă atât de Kiev, cât și de susținătorii europeni ai acestuia.