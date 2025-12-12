Mai multe organizații de mediu cer stoparea extinderii plantațiilor de salcâm și revenirea la împădurirea cu specii autohtone

Mai multe organizații de mediu, experți(e) și cercetători(oare) au transmis o petiție colectivă către Președinția Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Mediului și Agenția Moldsilva, solicitând revizuirea urgentă a practicilor actuale din cadrul Programului Național de Împădurire 2023–2032, scrie ecopresa.md.

Autorii petiției avertizează asupra predominării tot mai accentuate a plantațiilor de salcâm (Robinia pseudoacacia) în acțiunile de împădurire derulate în ultima perioadă, tendință care, potrivit semnatarilor, riscă să compromită obiectivele programului: refacerea pădurilor native, îmbunătățirea regimului hidrologic și creșterea rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice.

Potrivit organizațiilor semnatare, salcâmul este o specie invazivă, inclusiv la nivel european, care nu poate substitui funcțiile ecologice ale pădurilor indigene. Studiile științifice arată că această specie se extinde agresiv, reduce biodiversitatea, alterează solul și nu contribuie la stabilizarea izvoarelor sau la reținerea umidității, ba dimpotrivă, poate accentua scăderea apelor subterane.

Datele oficiale ale Agenției „Moldsilva” indică faptul că salcâmul reprezintă deja peste 36% din compoziția speciilor din fondul forestier al Republicii Moldova, iar suprafața ocupată de această specie continuă să crească prin practicile actuale de împădurire. Semnatarii consideră această evoluție îngrijorătoare, în special în contextul crizelor climatice și hidrologice tot mai accentuate.

În pwtiție se precizează că utilizarea salcâmului poate fi justificată doar în condiții strict delimitate – precum stabilizarea solurilor sever degradate sau afectate de eroziune – însă nu ca soluție generalizată pentru împădurire. Accentul pe plantări rapide și suprafețe mari, spun autorii documentului, favorizează abordări cantitative în detrimentul calității ecologice a pădurilor, generând costuri viitoare pentru refacere și conversie.

Printre solicitările adresate autorităților se numără limitarea strictă a utilizării salcâmului, promovarea speciilor autohtone în proporție de cel puțin 70% din noile plantări, publicarea datelor actualizate privind speciile invazive, instituirea unui mecanism extern de verificare a calității împăduririlor și revizuirea indicatorilor Programului Național de Împădurire, cu accent pe calitatea ecologică și serviciile ecosistemice reale.

Semnatarii subliniază că Programul Național de Împădurire reprezintă o oportunitate importantă pentru protejarea patrimoniului forestier al țării, însă avertizează că extinderea necontrolată a salcâmului poate duce la degradarea accelerată a ecosistemelor, risipirea fondurilor publice și întârzierea refacerii pădurilor autentice.

Petiția este susținută de peste 39 de organizații și experți din domeniul mediului, iar lista semnatarilor rămâne deschisă pentru completare.