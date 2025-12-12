Flashmob pentru egalitate de gen la Soroca: tinerii transmit mesajul „Fete și băieți = drepturi egale”

Un flashmob plin de energie, mesaje vizuale puternice și implicare comunitară a transformat recent centrul municipiului Soroca într-o scenă a dialogului despre egalitatea de gen. Inițiativa, desfășurată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a adus în prim-plan nevoia tratării egale a fetelor și băieților în familie, școală și societate, mobilizând tineri și femei din comunitate într-un demers vizibil de combatere a stereotipurilor.

Campania de informare organizată de CRTF DACIA a avut ca activitate centrală un flashmob tematic, realizat de tineri motivați și susținuți de echipa organizației. Participanții au dansat, au format mesaje vizuale și au purtat baloane inscripționate cu sloganul „Fete și băieți = drepturi egale”, simbol al solidarității și al dorinței de a construi o comunitate în care drepturile fiecărei persoane sunt respectate.

Prin elemente vizuale atractive și o atmosferă prietenoasă, flashmobul a captat atenția trecătorilor și a generat discuții deschise despre egalitatea de gen. Acțiunea a funcționat ca un catalizator pentru curiozitate și reflecție, aducând subiectul din zona teoretică în spațiul public, accesibil tuturor.

Pe parcursul zilei, tineri și femei din municipiu s-au alăturat inițiativei, implicându-se activ în distribuirea materialelor informative și a baloanelor tematice. Interacțiunea directă cu locuitorii a evidențiat interesul crescut al comunității pentru promovarea respectului, incluziunii și a oportunităților egale. Mesajul transmis a fost unul clar și constant: egalitatea începe cu fiecare dintre noi.

Campania a urmărit sensibilizarea publicului și consolidarea unei perspective corecte asupra egalității dintre fete și băieți, punând accent pe șanse egale de dezvoltare, participare socială și împlinire personală pentru fiecare tânăr, indiferent de gen. Printr-o abordare participativă și vizibilă, inițiativa a contribuit la normalizarea dialogului despre egalitate și la diminuarea stereotipurilor care pot limita potențialul tinerilor.

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Împuternicirea femeilor din Moldova prin justiție, egalitate și oportunități”, parte a Programului de Vecinătate pentru Egalitate de Gen și Incluziune, coordonat de KVINFO și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Implementată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, campania de la Soroca confirmă rolul inițiativelor comunitare în promovarea unei societăți bazate pe respect, incluziune și drepturi egale.