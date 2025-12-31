Care este prima țară din lume care intră în Noul An?

În lume există 24 de fusuri orare. Din acest motiv, Anul Nou nu începe peste tot în același timp. Oamenii numără ultimele secunde la ore diferite, în funcție de locul în care trăiesc.

Prima țară care intră în Noul An este Kiribati. Statul se află în Oceanul Pacific central și face parte din Insulele Line. Kiribati este singura țară din lume aflată în fusul orar GMT+14, cel mai avansat fus orar existent.

Asta înseamnă că locuitorii din Kiribati întâmpină Anul Nou cu 14 ore înainte de ora meridianului Greenwich. Când în Regatul Unit este ora 10 dimineața, iar în România ora 12, în Kiribati noul an a început deja.

Kiribati este o țară mică, cu o suprafață de aproximativ 811 kilometri pătrați. Ea este formată dintr-o insulă principală și aproximativ 32 de atoli. Aceste insule sunt împrăștiate pe o zonă foarte mare din Oceanul Pacific, comparabilă ca întindere cu Statele Unite ale Americii.

În trecut, distanțele mari dintre insulele din est și cele din vest au creat probleme. Unele zone din Kiribati aveau o diferență de până la 23 de ore între ele, din cauza poziției față de Linia Internațională a Schimbării Datei.

În anul 1995, autoritățile au luat o decizie importantă. Au mutat Linia Internațională a Schimbării Datei astfel încât întreaga țară să se afle în aceeași zi calendaristică. Astfel, toți locuitorii au început să sărbătorească evenimentele importante în același timp.

Kiribati a intrat în istorie și în anul 2000. A fost prima țară care a întâmpinat Mileniul Trei. Una dintre insulele sale, Caroline, a primit atunci numele de Insula Mileniului.

Pentru restul lumii, Kiribati rămâne locul unde Anul Nou începe primul, cu mult înainte ca focurile de artificii să lumineze cerul în Europa sau America.