Călătoria unei pasiuni la intersecția artei și răbdării

Într-o perioadă în care viața punea la încercare atât carierea, cât și echilibrul personal, Aliona Zamaneagra a găsit un refugiu neașteptat în arta turtelor dulci. Ceva simplu, dar plin de sens, care a devenit treptat o pasiune profundă. Căutând un mijloc de evadare din cotidian, a descoperit online un univers fascinant al decorării dulciurilor, iar această pasiune a devenit pentru ea o cale de a transforma fiecare provocare într-o oportunitate de a crea frumos. Deși activează ca militar, pasiunea pentru turtele dulci îi oferă un refugiu creativ.

„Pasiunea pentru realizarea turtelor dulci a început întâmplător, sau poate nu chiar întâmplător. Timp de aproximativ un an și jumătate, în timpul liber, am urmărit videoclipuri și imagini cu turte dulci, studiind tehnicile de decorare. Curiozitatea m-a împins să caut rețete de aluat și glazură, să înțeleg etapele procesului de creare. Am descoperit că multe secrete nu sunt accesibile în mod liber, ci se descoperă prin încercări și erori. Primele turte dulci nu au ieșit perfecte, dar fiecare eșec a fost o lecție valoroasă”, ne-a povestit Aliona.

Primele turte dulci le-a realizat pentru finuții săi, înainte de începutul anului școlar. A ales să creeze modele sub formă de creioane colorate și o tablă cu mesaje scrise. Deși nu erau perfecte, copiii au fost încântați. Curând, o fină i-a propus să facă un set de turte dulci pentru a-l oferi cadou, iar încurajările apropiaților au determinat-o să continue.

„Procesul de realizare a turtelor dulci este complex și necesită timp și răbdare. Planificarea este esențială: trebuie stabilit modelul, metodele de decorare și combinațiile de culori. Aluatul are nevoie de cel puțin o zi pentru a se stabiliza înainte de a fi folosit. Apoi urmează coacerea, pregătirea glazurii și decorarea, un proces realizat în mai multe etape. Cei care nu au răbdare, nu vor ajunge niciodată la final”, spune Aliona.

Majoritatea rețetelor descoperite de ea conțineau miere, însă Aliona a modificat formula pentru a evita eventualele alergii. Rețeta sa conține zahăr, unt, ouă, ghimbir și scorțișoară, iar glazura amintește de bombonelele colorate din copilărie, pe care le numea „pampasele”. Ingredientele sunt simple, dar secretul succesului său stă în altceva: în starea de spirit. „Nu încep niciodată să fac turte dulci dacă nu am dispoziție. Aluatul este viu și absoarbe atmosfera din jur.”

Inspirația vine din diverse surse – internet, natură, cerințele prietenilor. Uneori primește cereri vagi: „Am nevoie de ceva special, dar nu știu exact ce. Hai, fă ceva, știu că poți!”. Și atunci creativitatea preia controlul. Una dintre cele mai mari provocări a fost realizarea unei căsuțe din turte dulci. Inițial, i s-a părut complicat și se temea că se va destrăma, însă a învățat că „ochii sperie, dar mâinile fac”. Momentul preferat în tot procesul este cel în care vede produsul final. De multe ori, nici măcar ea nu știe exact cum va arăta rezultatul până la final.

Până acum, nu a participat la târguri sau expoziții dedicate dulciurilor, însă pasiunea sa continuă să crească. Pentru cei care doresc să învețe să facă turte dulci, sfatul ei este clar: „Să încerce neapărat, să aibă răbdare și să nu renunțe la primul eșec. Eșecuri vor fi, dar dacă există dorință, reușita va veni cu timpul.”

Turtele dulci ale Alionei nu sunt doar deserturi – sunt povești dulci, create cu suflet și pasiune. Dacă ar trebui să creeze o turta dulce care să o reprezinte, nu ar fi una singură, ci mai multe, sub formă de flori: trandafir, crizantemă, lalea, mac. Fiecare turtă dulce este o mică operă de artă, iar motivația sa vine din bucuria celor care primesc aceste delicii. „Mă motivează toți cei pentru care creez turtele dulci, emoțiile lor și faptul că ceea ce fac aduce bucurie și plăcere vizuală și gastronomică.”