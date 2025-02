Începând cu 1 aprilie, toate pensiile vor crește cu 10%. Alexei Buzu: „De majorări vor beneficia peste 560 mii de pensionari”

Începând cu 1 aprilie, toate pensiile vor crește cu 10%. De majorări vor beneficia peste 560 mii de pensionari. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, după ședința de Guvern, informează moldpres.md

Oficialul a declarat că Guvernul își reiterează angajamentul ferm ca în fiecare an să majoreze pensiile pentru cetățeni.

Oficialul a precizat că pentru majorările operate vor fi identificate surse interne.

„Vom veni cu o hotărâre de Guvern, unde vom indica toate sursele utilizate pentru a acoperi acest angajament. Începând cu anul 2023, în fiecare an, deficitul bugetului de asigurări sociale este în scădere. Am reușit să determinăm mai multe persoane să lucreze. Am reușit să reducem munca informală și asta înseamnă că încasările sunt în creștere. Acest lucru ne permite să valorificăm resursele pentru indexări, creșteri, plăți unice și indemnizații”, a afirmat Alexei Buzu.