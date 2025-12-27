Blocuri sanitare moderne pentru mii de elevi: Liceul „Constantin Stere” din Soroca, printre beneficiarii Programului Național de reabilitare a școlilor

Peste 1.300 de elevi și cadre didactice din municipiul Soroca beneficiază, începând din acest an, de condiții moderne de igienă, după ce Liceul Teoretic „Constantin Stere” a finalizat lucrările de reabilitare a blocurilor sanitare, în cadrul Programului Național de modernizare a infrastructurii școlare, ediția 2025.

Liceul Teoretic „Constantin Stere” se numără printre cele 18 instituții de învățământ din țară care au finalizat, practic, lucrările de reabilitare și modernizare a blocurilor sanitare, parte a Programului Național „Construcția/renovarea/reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”.

Proiectul implementat la Soroca, intitulat „Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituția publică Liceul Teoretic «Constantin Stere»”, a presupus modernizarea completă a patru blocuri sanitare, dotarea acestora cu echipamente noi și aplicarea unor soluții conforme standardelor actuale de igienă și siguranță. Investiția totală depășește 460.000 de lei, dintre care aproximativ 438.000 de lei au fost alocați din bugetul de stat, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), iar 23.000 de lei reprezintă contribuția administrației publice locale.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 1.320 de elevi și 109 angajați ai instituției, care activează acum într-un mediu considerabil îmbunătățit. Potrivit conducerii liceului, impactul investiției este unul major, atât din punct de vedere al siguranței, cât și al calității procesului educațional.

„Elevii și profesorii beneficiază acum de spații moderne, curate și sigure, care sprijină procesul educațional. Este un mediu care promovează igiena personală, prevenirea riscurilor pentru sănătate și responsabilitatea în utilizarea spațiilor comune. Modernizarea blocurilor sanitare nu înseamnă doar echipamente noi, ci și crearea unui climat educațional mai atractiv și mai sigur pentru elevi. Profesorii și tot personalul instituției lucrează acum în condiții optime, ceea ce contribuie la o mai bună desfășurare a activității didactice. Suntem mândri că am reușit să răspundem unei nevoi a comunității, așteptată de mulți ani. Acest program național este esențial pentru școli, deoarece asigură nu doar confort, ci și sănătatea și siguranța elevilor. În plus, contribuie la dezvoltarea unei atitudini responsabile față de menținerea infrastructurii și la sporirea respectului pentru spațiile publice. Suntem recunoscători Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și echipei ONDRL pentru sprijinul acordat și pentru efortul de a crea un mediu educațional de calitate în liceul nostru, dar și în toate instituțiile de învățământ din țară care implementează astfel de proiecte”, a declarat managerul instituției, Vasile Baș.

La nivel național, din cele 22 de proiecte aprobate în cadrul programului, 18 au fost deja finalizate, iar lucrările continuă în celelalte instituții. În total, în anul 2025 sunt reabilitate 125 de blocuri sanitare din 22 de școli din întreaga țară, investițiile depășind 20,7 milioane de lei din bugetul de stat. Proiectele vizează inclusiv construcția și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, cu impact direct asupra sănătății și siguranței a aproximativ 18.000 de elevi și 1.822 de angajați din sistemul educațional.

Modernizarea infrastructurii sanitare din școli reprezintă un pas esențial spre un sistem educațional sigur și adaptat standardelor actuale. Investițiile realizate prin acest program național nu doar îmbunătățesc condițiile de studiu, ci contribuie la formarea unei culturi a responsabilității și a respectului față de spațiul public, cu efecte pe termen lung asupra întregii comunități educaționale.