Record mondial sub pământ. China deschide cel mai lung tunel rutier

Cel mai lung tunel rutier din lume va fi deschis până la sfârșitul acestui an, în nord vestul Chinei. Tunelul se află pe autostrada Urumqi–Yuli, în Regiunea Autonomă Xinjiang, și poartă numele Tianshan Shengli.

Tunelul are o lungime de 22,13 kilometri și trece pe sub Munții Tian Shan. Acești munți au îngreunat mult timp legătura dintre nordul și sudul regiunii. Drumurile erau lungi, periculoase și depindeau de condițiile meteo.

Construcția a început în aprilie 2020. Peste 3.000 de muncitori au lucrat în condiții grele. Au înfruntat frig extrem, altitudine mare și un relief dificil. Solul a pus probleme serioase, iar lucrările au cerut tehnologii speciale.

Proiectul a costat aproximativ 3,8 miliarde de dolari americani. Investiția este una dintre cele mai mari realizate vreodată pentru un tunel rutier.

După deschidere, tunelul va schimba radical transportul în zonă. Timpul de traversare a munților va scădea de la câteva ore la aproximativ 20 de minute. Drumul dintre nordul și sudul Xinjiangului va deveni mai rapid și mai sigur.

Autoritățile se așteaptă la efecte importante. Tunelul va facilita comerțul, va sprijini economia locală și va atrage mai mulți turiști. Regiunea va fi mai ușor de parcurs, iar comunitățile izolate vor avea acces mai bun la servicii și piețe.

Tunelul Tianshan Shengli marchează un pas major în infrastructura rutieră a Chinei și stabilește un nou record la nivel mondial.