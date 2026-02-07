Au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele

Trei surori din orașul indian Ghaziabad, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile, scrie adevarul.ro.

Ancheta poliției a scos la iveală un bilet de adio de opt pagini, scris într-un jurnal de buzunar, în care fetele își exprimau obsesia pentru cultura coreeană. „Papa, ne pare rău, Coreea este viața noastră, Coreea este cea mai mare iubire a noastră, orice ai spune, nu putem renunța la asta. Așa că ne sinucidem”, arată fragmentul citat de tatăl fetelor, Chetan Kumar.

Poliția a mai declarat că fetele au început să fie dependente de telefoanele mobile în timpul pandemiei COVID-19 și că, din cauza obsesiei pentru cultura coreeană, au renunțat la școală acum doi ani.