Are doar 9 ani… și trăiește pentru a doua oară coșmarul numit CANCER. Să-l ajutăm să învingă boala…

Mă numesc Anna… și sunt mamă pentru patru copii. Dar astăzi, vă scriu cu genunchii zdrobiți și inima făcută bucăți, pentru unul singur: băiețelul meu, Maxim. Are doar 9 ani… și trăiește pentru a doua oară coșmarul numit CANCER.

Când Maxim avea doar 3 ani, mi-a fost smulsă lumea de sub picioare. Un cuvânt pe care nu-l poți rosti fără să te clatini: neuroblastom, stadiul 4, cu metastaze la ficat.

Nu exista tratament aici la noi în Republica Moldova. Am lăsat în urmă tot: casă, rădăcini, vise… și am plecat în Istanbul cu o singură speranță — să-mi salvez copilul.

Când am început pentru prima dată lupta, am locuit un an și trei luni în spital, acolo unde durerile nu dorm niciodată. Maxim a fost în comă, a avut perfuzii în fiecare mânuță, a fost operat, radiat, otrăvit cu chimioterapie de 12 ori… dar nu s-a plâns. Niciodată.

A învins. A fost în remisie.

Doi ani. Doi ani în care am îndrăznit să-l visăm adult…

Dar în 2024, totul s-a sfărâmat din nou. A început să acuze dureri… și am știut. Mamă fiind, simți când vine nenorocirea.

Am fugit iar în Istanbul, am făcut investigații… și atunci medicii ne-au spus:

„Recidivă. Cancerul s-a întors. De data asta, e în măduva osoasă. Și a trimis din nou metastaze.”

Am simțit cum mi se rupe carnea de pe mine.

„Doamne, pune-mă pe mine în locul lui! Ia-mă pe mine!” — am urlat în hohote, dar Dumnezeu a tăcut.

Maxim a început din nou tratamentul. Știe deja cum e să nu mai simți gustul, să-ți cadă părul, să-ți ardă tot trupul.

Și totuși zâmbește…

Dar noi nu mai avem bani. Am vândut tot. Am epuizat orice bănuț, orice om care putea să ne ajute.

Acum… nu mai știu unde să mă duc. Pe cine să rog. În fața cui să îngenunchez.

Mi-aș da viața fără să clipesc, dacă asta l-ar salva pe el. Dar nu pot. Și asta mă sfâșie.

Sunt doar o mamă care vă roagă:

Ajutați-mă să-mi salvez copilul. Ajutați-mă să nu-l pierd.

Cu puțin de la mulți, se poate face minunea. Maxim merită să trăiască. A învins odată. Poate s-o facă din nou.

Dar nu fără voi.

Distribuiți. Dăruiți. Rugați-vă cu mine.

Nu-l lăsați să piară. Ajutați-mă sa nu-mi pierd copilul, vă rog!

Orice sumă contează pentru noi:

IBAN LEI/EURO/LIRE:

RO72 REVO 0000 1359 0947 5373

Beneficiar:

Silvia-Dana Neacsu

Nr Revolut: 0734714682

Revtag @silviaao0k

Cod BIC/SWIFT: REVOROBB

Moldindconbank

Titular cont: Serghei Capacli

IBAN:

MD38ML000002259A50136721

SWIFT: MOLDMD2X