Anunțuri false pe Facebook cu seturi de parfumuri la „preț simbolic”

Mai multe conturi de Facebook anunță despre posibilitatea de a cumpăra seturi de parfumuri de la Farmacia Familiei pentru un „preț simbolic” de 199,99 de lei. În comentariile postărilor, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele personale pe un site care folosește în mod fraudulos identitatea Farmacia Familiei.

Atenție, e o ESCROCHERIE! Farmacia Familiei nu a anunțat vreodată despre o asemenea ofertă. Conturile de pe care sunt sponsorizate postările sunt false și nou create, utilizând fotografiile unei persoane reale din R. Moldova. Postările folosesc vechiul pretext al unei rude care „a lucrat” din greu câțiva ani și „a fost dată afară”, iar acum a dezvăluit o așa-zisă posibilitate de a obține bunuri de la fostul angajator. Atât la postări, cât și pe site-ul vizat, sunt publicate comentarii trase la indigo de la conturi anonime.