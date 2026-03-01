Baschetbaliștii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” au câștigat titlul de campioni municipali

Șapte echipe, care au reprezentat instituțiile de învățământ din urbea de pe Nistru au participat la Campionatul municipiului Soroca la baschet, competiție desfășurată, pe parcursul a patru zile, în Sala de sport a Palatului de cultură.

Competiția a fost organizată de Școala Sportivă pentru Copii și Juniori din Soroca și Asociația de baschet Raională Soroca, cu suportul administrativ și financiar al primăriei municipiului Soroca, sun înaltul patronat al primarului Lilia Pilipețchi.

Toate meciurile au fost disputate, dar titlul de campioni ai municipiului a fost câștigat de discipolii antrenorului Valeriu Tidiraș, elevii Liceului Teoretic „Constantin Stere”. Pe locul secund s-au situat tinerii baschetbaliști de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, antrenați de profesorul Adrian Donos, iar pe treapta a treia, a podiumului de onoare, au urcat sportivii de la Colegiul Tehnic Agricol, ghidați de la margine de profesorul Alexei Guzun. (Foto: Agenția Olimpică Soroca)