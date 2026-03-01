Un nou val de escrocherii digitale, cu folosirea abuzivă a identității unei bănci comerciale

  În ultima săptămână, pe Facebook și Instagram sunt sponsorizate anunțuri în care utilizatorii sunt anunțați că pot câștiga mii și zeci de mii de lei prin intermediul unor platforme lansate de banca comercială maib. Unele dintre aceste anunțuri conțin videouri în care apar persoane publice ca președinta Maia Sandu sau prezentatoare TV (Moldova 1TV8).

Anunțurile sunt ÎNȘELĂTORII! Maib nu a anunțat astfel de oferte, videourile în care apar persoanele publice sunt trucate, iar discursurile acestora – generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Conturile și paginile de Facebook de pe care sunt sponsorizate postările înșelătoare sunt, în mare parte, administrate din străinătate. Acest tip de escrocherii sunt comune în spațiul online din R. Moldova, Stopfals.md dedicând mai multe materiale la acest subiect.


