Care sunt acele semne care arată că organismul tău înaintează în vârstă într-un mod sănătos

Semne că organismul tău înaintează în vârstă într-un mod sănătos

Totuși, chiar dacă aceasta este realitatea pentru mulți, nu înseamnă că trebuie să fie la fel pentru toată lumea. Odată cu înaintarea în vârstă, putem încetini degradarea fizică și cognitivă.

Cei care continuă să își provoace corpul în mod constant își pot menține un echilibru mai bun și o mobilitate mai eficientă pe măsură ce îmbătrânesc. Iar pentru a testa concret acest lucru, specialiștii în longevitate recomandă patru provocări simple pe care le poți încerca acasă pentru a vedea cât de bine îmbătrânește, de fapt, corpul tău — și pentru a-ți menține progresul.

Cercetările au arătat că forța de prindere este un indicator important al vitalității generale, al gradului de independență și chiar al longevității, spun cei de la Health.com.

Iată cum poți testa acest lucru acasă: apucă ferm capacul unui borcan și observă cât de repede reușești să îl desfiletezi. Alternativ, încearcă să îți cari singur cumpărăturile și vezi cât de ușor sau dificil îți este să faci acest lucru.

Echilibrul este unul dintre cei mai importanți indicatori ai riscului de cădere pe măsură ce înaintăm în vârstă. Adăugarea unei mici provocări, cum ar fi să stai într-un picior în timp ce îți pui pantofii, testează coordonarea în situații reale de zi cu zi, propun cei de la Realsimple.com

Fă-ți un obicei din a-ți testa echilibrul zilnic. Stai într-un singur picior timp de cel puțin un minut și observă cât reziști. Dacă poți face acest lucru în timp ce desfășori și o altă activitate, înseamnă că organismul tău este într-o formă bună.

Specialiștii spun să-ți testezi puterea