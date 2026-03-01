Horoscop săptămânal: 2-8 martie 2026

Horoscop săptămânal Berbec: 2-8 martie 2026
Te bucuri cu inocență de tot ceea ce ai parte. Neînțelegerile pot fi destul de frecvente în perioada care urmează, dar firea ta împăciuitoare va ajuta la detensionarea atmosferei. La birou vei trece prin situații dificile care îți vor testa fidelitatea. Iubirea de care ai parte în plan personal te ajută să ai mai multă încredere în sine.
Horoscop săptămânal Taur: 2-8 martie 2026
Horoscop săptămânal Gemeni: 2-8 martie 2026
Alegerile făcute în ultima perioadă te ajută în restructurarea propriei vieți. Ai multe proiecte la care lucrezi în paralel, dar o faci cu dedicare și asumare. Viața de familie este cea care te împlinește cel mai mult în această perioadă. Cei dragi sunt precum un creuzet al stării tale de bine. Ești recunoscătoare pentru asta.
Horoscop săptămânal Rac: 2-8 martie 2026
Horoscop săptămânal Leu: 2-8 martie 2026
Este de la sine înţeles că în perioada următoare viaţa profesională nu va fi o prioritate pentru tine. Ai nevoie să îți concentrezi atenția pe ceea ce este cu adevărat important pentru tine, dinamica din viața personală. Atunci când vine vorba de relațiile cu cei din jur, lasă loc întotdeauna de o revedere.
Horoscop săptămânal Fecioară: 2-8 martie 2026
Horoscop săptămânal Balanță: 2-8 martie 2026
Jupiter se află într-o poziție benefică pentru tine până la jumătatea săptămânii, iar acest fapt va susține sănătatea ta și te va face să resimți, mai mult ca niciodată, cât de norocoasă ești. Deci acesta este un o perioadă de introspecție pentru tine, lucrurile în plan profesional merg din ce în ce mai bine având în vedere determinarea ta.
Horoscop săptămânal Scorpion: 2-8 martie 2026
Ai atât de multe lucruri de făcut încât nu reușești să te organizezi. Pune pe hârtie totul pentru a putea obține puțină perspectivă! Atunci când Jupiter va intra in zodia ta, situațiile în care te vei afla se vor derula mai mult în favoarea ta. Este nevoie totuși să fii prezentă din punct de vedere energetic.
Horoscop săptămânal Săgetător: 2-8 martie 2026
Pe parcursul acestei săptămâni, pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea, indiferent de riscurile asumate. Cariera este prioritară pentru tine, chiar dacă familia nu înțelege modul în care alegi să acționezi. Ești convinsă că vei reuși să găsești un echilibru în acest sens. În viața ta nu accepți nimic forțat.
Horoscop săptămânal Capricorn: 2-8 martie 2026
O viață socială intensă este importantă pentru vitalitatea ta. Nu trebuie să faci niciun compromis în acest sens, chiar dacă în această perioadă tot ceea ce ține de socializare este încă discutabil din punct de vedere financiar. Familia îți acceptă deciziile, chiar și atunci când acestea creează dezechilibru.