Horoscopul lunii martie 2026: previziuni complete

Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie).

Indiferent dacă te eliberezi de o rană, o durere, o pierdere sau poate o relație, procesează emoțiile pe care le resimți și apoi treci la următoarea etapă a vieții! Este posibil să ți se pară util să ții un jurnal sau poate alegi încrederea unui profesionist. Indiferent pe ce cale mergi, este important să fii blândă cu tine.

Horoscop lunar TAUR (21 aprilie – 21 mai).

Luna martie nu va fi ușoară pentru tine. „Dezmorțirea” pe care o resimți la nivel psihic va veni cu multe provocări emoționale. Indiferent că alegi să te confesezi unui prieten plin de compasiune sau să rămâi doar tu cu emoțiile tale, în acest proces de adaptare este nevoie de reziliență și iubire de sine.

Horoscop lunar GEMENI (22 mai – 21 iunie).

Anumite întâmplări din această lună de primăvară te pun la pământ emoțional. Oboseala pe care o resimți parcă nici nu o mai recunoști. Nu știi care este sursa reală și ce este de făcut în acest sens. Poate schimbarea perspectivei este de ajutor. Încearcă să îți concentrezi atenția pe alte lucruri până când vei primi aici răspunsurile de care ai nevoie.

Horoscop lunar RAC (22 iunie – 22 iulie).

Primele zile ale lui martie aduc mult imprevizibil în viața ta. În a doua jumătate a lunii, dragostea începe să „fredoneze” o melodie diferită. În zodia ta se mișcă energii constructive. Este important să fii receptivă la ele! Comunicarea autentică va aduce lumină pe multe surse de zbucium interior.

Horoscop lunar LEU (23 iulie – 23 august).

În timp ce anul 2026, per ansamblu, îți alimentează niște vise mari pe care le ai de mult, această lună te scoate din modulul de spectator și te face să te concentrezi asupra faptelor. Fă-ţi un plan! Simplifică lucrurile! Acționează cu sens! Te simți întotdeauna cel mai bine atunci când poți lua o decizie clară sau îți poți pune energia într-o direcție solidă.

Horoscop lunar FECIOARĂ (24 august – 22 septembrie).

Libertatea te cheamă, Fecioară! Pe măsură ce soarele rămâne tot mai activ în semnul tău zodiacal, nevoia de a fi în creștere și de a călători este tot mai puternică. Martie este luna potrivită de a ieși din cotidian și a încerca să faci lucrurile dincolo de partea familiară cu care ești obișnuită. Ești pregătită pentru această explozie de energie de o lungă perioadă de timp.

Horoscop lunar BALANȚĂ (23 septembrie – 23 octombrie).

Acesta este un sezon deosebit de important pentru tine. Pluto trece printr-o perioadă de transformare, iar soarele luminează anumite zone sumbre din viața ta și asta va duce la o trezire spirituală majoră. Este important să îți canalizezi atenția spre acele perspective despre lume care duc la o mai bună conectare cu cei din jur.

Horoscop lunar SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie).

Pe parcursul lunii martie, așteptă-te la o sursă energetică neașteptată care va întrerupe starea de reverie în care te afli de ceva timp. Anumite contexte în care te vei afla îți vor spulbera credința, chiar și atunci când vei avea cea mai mare nevoie de ea. Este important să îți menții integritatea, indiferent de provocările de care vei avea parte.

Horoscop lunar SĂGETĂTOR (23 noiembrie – 23 decembrie).

Planificarea și prioritizarea devin mai ușoare începând cu luna martie. Pentru a profita la maximum de acest ciclu solar anual, pune pe hârtie o listă de obiective clare și definite pe care dorești să le atingi în cele patru săptămâni care urmează. Încearcă să ieși din zona de confort ori de câte ori se impune asta. Dincolo de ea se află oportunitățile.

Horoscop lunar CAPRICORN (24 decembrie – 20 ianuarie).

Pe parcursul lunii martie, miza ar putea fi mai mare decât oricând, mai ales în acele contexte în care vei fi pusă în postura să faci alegeri radicale. Perspectivele noi pe care le ai te pot ajuta să rezolvi lucruri pe care le-ai tot amânat din cauza unor informații eronate. Dacă nu ești atentă la lucrurile din jurul tău, vei avea tendința să te izolezi.

Horoscop lunar VĂRSĂTOR (21 ianuarie – 18 februarie).

Îți dai seama tot mai clar că ești blocată într-un model de comportament. Dacă pentru perioada următoare nu vei reuși să te organizezi, tot haosul va veni peste tine. Aflată în acel punct, îți va fi mult mai dificil să ieși la liman. Ai încredere în cine ești și în ceea ce ești! Această lună plină de spiritualitate este ceea ce ai nevoie pentru a fi bine.

Horoscop lunar PEȘTI (19 februarie – 20 martie).

Mercur aduce tot felul de energii amestecate în stare ta emoțională. Va fi dificil să îți dai seama de ceea ce simți cu adevărat. Anumite relații din viața ta se derulează sub mize foarte mari. Va fi important să îți dai seama dacă îți mai dorești să lupți sau nu pentru ele. Energetic vorbind, partea a doua a lunii martie este mult mai bună pentru tine.

