Amenzi de peste 34 de mii de lei pentru nereguli în declararea averilor și intereselor personale

Amenzi în valoare de 34,5 mii de lei au fost aplicate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), în perioada 3 – 7 noiembrie curent, fiind emise 21 de procese-verbale contravenționale pentru depunerea tardivă a declarațiilor sau nedepunerea acestora, scrie anticoruptie.md

Potrivit ANI, procesele verbale au fost emise în privința la 6 funcționari publici cu statut special, 3 persoane cu funcții de conducere și de control din cadrul întreprinderilor de stat și al întreprinderilor municipale, un conducător al organizației publice, un demnitar, un funcționar public, doi angajați ai instituțiilor publice aflate la autogestiune, 6 consilieri. Un proces-verbal a fost emis în privința unui consilier pentru nesoluționarea în termen legal al incompatibilităților constatate.

În perioada dată, ANI a inițiat trei cauze contravenționale pentru nedepunerea sau depunerea tardivă a declarațiilor în privința unui funcționar public cu statut special, unui conducător al organizației publice și a unui funcționar public.

De asemenea, autoritatea a inițiat 3 proceduri de control: pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale în privința unui demnitar și unui funcționar public cu statut special și un control pe regimul juridic al conflictelor de interese în privința unui consilier.