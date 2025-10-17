Un bărbat a insultat și amenințat un polițist din Soroca pe Messenger

Un bărbat din nordul Republicii Moldova a fost sancționat cu amendă de 600 de lei după ce, aflat sub influența alcoolului, a transmis printr-o rețea de socializare mai multe înregistrări audio cu insulte și amenințări la adresa unui polițist din Soroca aflat în exercițiul funcțiunii.

Potrivit hotărârii Judecătoriei Soroca din 15 octombrie 2025, incidentul a avut loc la începutul lunii septembrie, între orele 21:00 și 22:00, când bărbatul, fiind în stare de ebrietate, a folosit platforma „Messenger” pentru a trimite mai multe mesaje vocale cu un conținut jignitor și amenințător la adresa unui agent de poliție.

Materialele contravenționale au fost întocmite de Inspectoratul de Poliție Soroca și expediate instanței de judecată la 26 septembrie. Chiar dacă persoanele implicate nu s-au prezentat la proces, judecătorul a dispus examinarea cauzei în lipsa acestora, pe baza probelor existente — inclusiv înregistrări audio, rapoarte de serviciu și declarații scrise.

Instanța a constatat că fapta reprezintă o contravenție prevăzută de articolul 353 alineatul (1) din Codul contravențional, care sancționează ultragierea colaboratorilor organelor de ocrotire a normelor de drept — adică jignirea intenționată a onoarei și demnității unui polițist aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu.

Analizând probele, instanța a concluzionat că vinovăția contravenientului este pe deplin demonstrată, iar recunoașterea faptei constituie o circumstanță atenuantă. În consecință, bărbatul a fost recunoscut vinovat și sancționat cu o amendă de 12 unități convenționale, echivalentul a 600 de lei.

Specialiștii în drept subliniază că libertatea de exprimare nu acoperă injuriile, calomniile sau amenințările, mai ales atunci când ținta este un reprezentant al legii. Hotărârea Judecătoriei Soroca transmite un mesaj clar: mediul online nu este un spațiu în afara răspunderii juridice.