vineri, octombrie 17, 2025
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Luna în Fecioară, Mercur în Scorpion și Marte în Scorpion pot adăuga comunicării un aspect mai clar. Influențele astrelor se vor simți și la final de săptămână, atunci când cei mai mulți vor ști exact unde se îndreaptă. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.

Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Poți depăși foarte ușor anumite sentimente de frustrare, asta dacă rămâi cu o gândire pozitivă. Ai grijă să nu lași situațiile negative să-ți întunece mintea. Deși vei avea parte de greutăți în sfera profesională, reușești să conduci proiectele cu îndârjire. Din punct de vedere financiar, vei reuși să câștigi, chiar dacă unele cheltuieli neanunțate se arată la orizont.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

E timpul să-ți setezi limite clare peste care să nu mai treci niciodată. Lasă acțiunile să vorbească de la sine.Nu mai explica celor din jur ceea ce este foarte ușor de înțeles. E momentul să te dedici pasiunilor pentru care ai muncit o lungă perioadă de timp.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Orice feedback primești astăzi va fi acceptat cu nerăbdare. Efortul tău este apreciat de cei din jur, iar tu privești elementele simple cu mare curiozitate.Persoanele născute în aceste zile au cele mai mari șanse să rămână singure.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Nu grăbi lucrurile și încearcă să lași anumite presiuni să treacă de la sine. Fii prezentă în momentele de cuplu, fără a te grăbi. Odată ce îți dai seama care sunt de fapt nevoile tale, vezi rostul vieții cu adevărat. Ești foarte apreciată la locul de muncă, iar asta se datorează eforturilor tale.

Leu: 23 iulie – 22 august

Fii foarte concentrată asupra situațiilor de calitate și a felului în care îți gestionezi timpul. Decât să mergi pe o scurtătură din care să nu înveți nimic, mai bine traversezi drumul mai lung ce îți oferă o șansă reală. Cele mai bune eforturi sunt răsplătite.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Dacă la locul de muncă simți că stagnezi, poate este cazul să faci o tranziție. Pote fi vorba despre o altă poziție sau chiar schimbarea situației cu totul. Acolo unde simți că poți să crești, este cazul să investești mai mult timp și pasiune.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Astăzi ești foarte calmă și vrei să vezi care sunt rezultatele muncii tale. Finanțele sunt stabile, iar energia Lunii te face să iei decizii de viitor. Dacă te afli într-o relație, este un moment oportun pentru relații intime și comunicare sinceră. În ceea ce privește cariera, așteaptă-te la recunoaștere pentru eforturi.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Un proiect sau o idee care au fost abandonate, acum este momentul să iasă la lumină. Poate dacă acorzi o șansă acelor situații care ți-ar oferi inspirație pe termen lung.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Trezirea spirituală de care ai parte astăzi te va însoți pe o perioadă mai lungă de timp. Evită să iei decizii impulsive, mai ales în ceea ce privește relațiile. Este important să discuți deschis și să spui exact ceea ce vrei. Lasă egoismul în spate și bucură-te de moment. Fii precaută și evită erorile de gândire. În ceea ce privește sănătatea, stresul și anumite dureri de picioare îți pot da bătăi de cap.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Atunci când vrei să comunici, e bine să o faci cât mai deschis cu putință. Dacă te calmezi, îți dai seama că scopurile tale sunt comune cu ale celor din jur. Nu lăsa ideile mai puțin plăcute să-ți întunece mintea.

Vărsător: 20 ianuarie  – 18 februarie

Faci mai multe eforturi ca de obicei și treci prin situații dificile la modul intenționat. Concentrează-te pe completarea task-urilor, nu doar pe plănuirea lor.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Odată ce îți iei anumite marje de eroare, poți duce până la capăt ce ți-ai propus. Riscurile sunt minime, astfel că nu trebuie să lași nimic la voia întâmplării. Dacă îți dorești premii pe termen lung, acum este momentul să le cauți.

SURSA: hcatine.ro


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

