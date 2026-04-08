Alexei Buzu: Trecerea de la 32 de raioane la 10 raioane va accelera dezvoltarea regională

Secretarul General al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu a prezentat propunerea executivului cu privire la o reformă amplă a administrației publice locale, care vizează consolidarea primăriilor, creșterea autonomiei financiare și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, în contextul în care majoritatea localităților nu au capacitatea de a se dezvolta.

„Astăzi, după câteva luni de discuții și consultări, după ce am ascultat atent aleșii locali și cetățenii, venim cu un concept de reformă a administrației publice locale pentru a avea primării puternice și localități dezvoltate.

Reforma este necesară acum și nu mai poate fi amânată, dacă ținem la satele noastre. Peste 87% dintre primării din Republica Moldova au sub 3.000 de locuitori. Fragmentarea prea mare nu aduce modernizare.

Ce probleme vrem să rezolvăm prin reformă:

– Inegalitatea în dezvoltare – primăriile mari reușesc să modernizeze mult mai rapid comunitățile comparativ cu primăriile mici. 34% din gospodăriile din Republica Moldova nu au apă și canalizare, iar dintre ele:

80% fără apeduct sunt cu primării mici

77% fără canalizare sunt cu primării mici

– Venituri proprii reduse – spre deosebire de o primărie mare, bugetul propriu al unei primării mici este de doar circa 11%, iar 50-60% vin de la bugetul de stat.

– Depopulare mai accentuată – primăriile mici pierd populație cel mai repede. Datele arată o scădere de 32,7% a populației în ultimii 10 ani, de 2 ori mai mare decât media națională (13,9%).

– Acces limitat la servicii. Reforma va rezolva această problemă, pentru că în clădirile fostelor primării vor putea fi deschise CUPS-uri cu peste 600 de servicii publice. De asemenea, va exista un reprezentant al primarului în localitate ca legătură între comunitate și administrație.

– Personal specializat mai puțin – 80,5% din primăriile mici nu au oameni dedicați managementului de proiecte. Noile primării vor putea avea aparate administrative de 10-20 de persoane, cu specialiști necesari.

– Costuri administrative mari, bani puțini pentru dezvoltare – primăriile cu peste 3.000 de locuitori sunt mai puternice financiar și au mai mulți bani pentru proiecte.

– Lipsa digitalizării serviciilor – doar 9,1% dintre primăriile mici oferă majoritatea serviciilor în format digital. Reforma va stimula digitalizarea, iar prin intermediul ghișeului unic, unde vor putea fi obținute documente centralizat, se vor reduce drumurile inutile, costurile de timp, birocrația și se vor elimina riscurile de corupție.