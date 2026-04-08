Soroceanul Igor Moldovan urmează să fie desemnat ambasador al Republicii Moldova în Republica Kazahstan

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Chișinăul va avea trei noi ambasadori, iar Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat astăzi avizele consultative pentru candidaturile persoanelor desemnate.

Astfel, soroceanul Igor Moldovan urmează să fie desemnat ambasador în Republica Kazahstan  Sergiu Mihov – ambasador în Japonia, iar Victor Lăpușneanu va prelua mandatul de reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei la Strasbourg, Franța.

Igor Moldovan este diplomat de carieră, deține rangul de ministru consilier și are o experiență de peste 20 de ani în serviciul diplomatic și în domeniul dreptului. A exercitat funcția de adjunct al șefului misiunii în ambasadele Republicii Moldova din Statul Israel și Irlanda, precum și la Reprezentanța Permanentă pe lângă Oficiul ONU la Geneva. În cadrul MAE a ocupat diverse funcții în Direcția Drept Internațional, iar în prezent conduce Secția cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară. Este licențiat în drept și deține studii postuniversitare în domeniul securității și al afacerilor europene. (Foto: Moldova.org)


Victor Cobăsneanu
Redactor-șef al ziarului „Observatorul de Nord”, câştigător în topul „10 jurnalişti ai anului”. Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova. Câștigător în TOP-ul „10 jurnaliști ai anului”. În presă din anul 1986. Activitate: corespondent, redactor de secție la ziarul raional din Soroca; corespondent Agenția de știri „Moldpress”, corespondent zonal al ziarului guvernamental „Независимая Молдова”; purtător de cuvânt al prefecturii Soroca, consilierul prefectului. Din anul 1988 fondator și redactor al ziarului „Observatorul de Nord”.
