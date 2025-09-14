Ai gumă de mestecat pe haine? Avem cele mai tari trucuri secrete care te ajută să o scoți

Petele de gumă de mestecat pot fi foarte greu de îndepărtat de pe haine. Deci, pentru a scăpa de ele în mod eficient, au nevoie de un tratament prealabil.

Cel mai simplu mod de a îndepărta guma de mestecat de pe haine

Deoarece nu este întotdeauna clar cum puteți să curățați acelor pete lipicioase, iată câteva soluții ideale de îndepărtat guma de mestecat de pe blugi, cămăși și rochii.

Pentru a elimina eficient guma de mestecat de pe haine, trebuie să începeți cu gheață. Frecați un cub de gheață peste locul în care guma s-a lipit. Când este înghețat, puteți îndepărta cu ușurință guma de mestecat. Puteți să puneți îmbrăcămintea în congelator sau țineți un cub de gheață pe el timp de 30 de secunde sau mai mult.

Dacă observați o urmă lăsată pe îmbrăcăminte după ce ați desprins guma, va trebui să tratați în prealabil haina.

În caz contrar, puteți trece la pasul 6. Umpleți o chiuvetă sau o găleată cu apă caldă și adăugați o jumătate de lingură de detergent. Se amestecă soluția cu mâna până când detergentul este complet dizolvat.

Truc rapid de scăpat de guma de mestecat de pe îmbrăcăminte

Adăugați articolele de îmbrăcăminte colorate în soluție și lăsați să se înmoaie timp de o oră. Dacă articolele de îmbrăcăminte plutesc, așezați un prosop alb pe ele pentru a le menține complet scufundate în soluția de înmuiere.

Scoateți ușor excesul de apă. Adăugați detergent pe baza instrucțiunilor de pe ambalaj. Puneți îmbrăcămintea în mașina de spălat cu alte articole similare și spălați la ciclul obișnuit, la cea mai înaltă temperatură indicată pe eticheta de îngrijire.

Apoi, când ciclul de spălare s-a încheiat, pur și simplu scoateți articolele din mașina de spălat și gata. Guma de mestecat și pata rămasă în locul ei au dispărut.

Puteți încerca să dezlipiți guma de mestecat și cu fierul de călcat. Puneți un ziar peste articolul de îmbrăcăminte care are gumă lipită și apoi treceți cu fierul de călcat peste locul respectiv.

Îndepărtați guma de mestecat moale pe cât posibil, apoi spălați articolul la temperatură mare.