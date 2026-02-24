Aeroportul Internațional Chișinău, închis pentru companiile ruse

Interdicția de operare pe teritoriul Republicii Moldova pentru mai mulți transportatori aerieni din Federația Rusă și din alte țări a intrat în vigoare. Decizia de a nu admite în spațiul aerian al Republicii Moldova a aeronavelor care aparțin în special companiilor ruse a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 19 februarie.

Ordinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vizează peste 200 de companii aeriene, fiind vorba despre transportatori certificați de autorități din aproximativ 20 de state. În lista cu interdicții se regăsesc Rusia, Armenia, Afganistan, Angola, ambele Republici Congo, Djibouti, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Kârgâzstan, Libia, Nepal, Sudan, Suriname, Tanzania, Iran și Coreea de Nord, scrie anticoruptie.md

Majoritatea transportatorilor au interdicție totală de operare în spațiul aerian și pe aeroporturile din Republica Moldova.

Conform documentului, măsura va rămâne în vigoare până la aderarea Republicii Moldova la UE și urmărește alinierea legislației naționale la standardele europene.