Biblioteca IP Gimnaziul Schineni lansează o campanie de donație de carte pentru elevi

Biblioteca din cadrul IP Gimnaziul Schineni dă startul unei campanii de donație de carte, dedicată elevilor dornici să descopere lumi noi printre pagini și să-și dezvolte pasiunea pentru lectură. Inițiativa are drept scop îmbogățirea fondului de carte al instituției și oferirea unor resurse educaționale variate pentru copii. Reprezentanții gimnaziului subliniază că fiecare volum donat înseamnă mai multă inspirație, mai multă curiozitate și mai multe vise pentru elevi.

„O carte poate deschide un univers întreg în mintea unui copil. Prin această campanie ne dorim să oferim elevilor acces la lecturi diverse, care să le stimuleze imaginația și dorința de a învăța”, menționează organizatorii.

Persoanele care doresc să contribuie sunt invitate să doneze cărți potrivite pentru vârsta școlară, contribuind astfel la crearea unui spațiu educațional mai bogat și mai prietenos pentru tânăra generație. Campania este deschisă tuturor celor care cred în puterea lecturii și în importanța investiției în educația copiilor.