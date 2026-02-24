Acuzat de viol și pornografie infantilă, un tânăr de 19 ani a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare

Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, acuzat de viol și pornografie infantilă. Inculpatul a fost învinuit de procurori că, în luna octombrie 2023, a întreținut acte sexuale forțate cu doi minori de 11 și, respectiv, 12 ani, informează procuratura.md

Inițial, acesta a comis acte sexuale în privința copilului de 12 ani, la domiciliul unui prieten de al său. Peste câteva zile, a abuzat sexual și o doua victimă, în vârstă de 11 ani. Tânărul i-a aplicat lovituri, inclusiv cu o tigaie în cap, în prezența altui minor pe care l-a obligat să înregistreze video scenele cu conținut pornografic. Inculpatul a distribuit imaginile video în spațiul online, prin intermediul rețelei sociale „Instagram”, prietenilor săi.

Pentru faptele comise, inculpatul a fost condamnat la 12 de ani 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Sentința este cu drept de apel, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare.