„Monologul șefului” – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…
MONOLOGUL ȘEFULUI
Îmi stă sângele în vene:
Mâine revizorul vine.
Scap cu bine de bucluc,
Numai dacă-i dau … ciubuc.
RĂSPUNSUL DESFRĂNATULUI LA ÎNTREBAREA „CE MAI FACI?”
Mă întrebi ce fac? Fac bine,
Când e draga lângă mine,
Iar de nu-i, nu mă mâhnesc –
Alta-n locul ei găsesc…
UNUI DATORNIC
Nici prin gând nu mi-a trecut
Să-i dau bani cu împrumut,
Căci din toți parale stoarce
Și-napoi un leu nu-ntoarce…
MOLDOVEANUL DE RÂND DESPRE PRESA ȘI RADIOUL REPUBLICAN
Înșiră presa la gogoși
Și radioul moși păroși,
Că progresăm, că înflorim,
Iar noi mai tare…sărăcim.
