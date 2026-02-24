„Monologul șefului” – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

De către

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

MONOLOGUL ȘEFULUI

Îmi stă sângele în vene:

Mâine revizorul vine.

Scap cu bine de bucluc,

Numai dacă-i dau … ciubuc.

RĂSPUNSUL DESFRĂNATULUI LA ÎNTREBAREA „CE MAI FACI?”

Mă întrebi ce fac? Fac bine,

Când e draga lângă mine,

Iar de nu-i, nu mă mâhnesc –

Alta-n locul ei găsesc…

UNUI DATORNIC

Nici prin gând nu mi-a trecut

Să-i dau bani cu împrumut,

Căci din toți parale stoarce

Și-napoi un leu nu-ntoarce…

MOLDOVEANUL DE RÂND DESPRE PRESA ȘI RADIOUL REPUBLICAN

Înșiră presa la gogoși

Și radioul moși păroși,

Că progresăm, că înflorim,

Iar noi mai tare…sărăcim.

Sursa caricatura: Osog.com