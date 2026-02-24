În perioada 16 – 22 februarie 2026 ), au fost înregistrate 4117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, în descreștere cu 6% față de săptămâna precedentă, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

În perioada menționată, au fost înregistrate 180 de cazuri de gripă sezonieră, fiind cu 21% mai puține comparativ cu săptămâna precedentă, distribuite astfel: 144 de cazuri în mun. Chișinău, câte 5 cazuri în Bălți și Ialoveni, 4 cazuri în Căușeni, câte 2 cazuri în Cahul, Dondușeni, Fălești, Nisporeni, Orhei și Soroca, câte un caz în Anenii Noi, Briceni, Călărași, Edineț, Hâncești, Ocnița, Rezina, Strășeni, Taraclia și Telenești.

Pe parcursul săptămânii trecute, au fost înregistrate 2 cazuri de COVID-19. ANSP

recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate, spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun, respectarea igienei tusei și a strănutului (acoperirea nasului și gurii cu un șervețel sau folosirea plicii cotului în timpul tusei și strănutului), respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise, realizarea triajului observațional zilnic în cadrul unităților preșcolare, adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii, menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.