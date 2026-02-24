Vasilcău și Coșnița Mare, sate vecine despărțite de peste 120 de kilometri / VIDEO

De sute de ani, sătenii din Vasilcăul Sorocii și cei din Coșnița Mare (Велика Кісниця) de pe malul ucrainean, obișnuiau să se vadă pe la hramuri și alte sărbători. Chiar dacă se aflau în țări diferite, cei 500 de metri dintre ele, erau lesne de străbătut, mai ales iarna pe gheață. Se încuscreau, botezau invitând cumătri de pe celălalt mal, mergeau la piață sau în vizită unii la alții.

Pe timpuri mulți dintre gospodarii de pe mal aveau bărci și treceau cu ele, ulterior exista o luntre metalică pentru 20 de persoane. Astăzi trecerea directă nu mai este posibilă, iar pentru a se vedea între ei, sunt nevoiți să meargă pe la Movilău (Могилів-Подільський), la o distanță de peste 120 kilometri. Și alți 120 kilometri înapoi spre casă.

Deocamdată problema nu este rezolvată, iar sătenii așteaptă să se facă pace în țara vecină, ca situația să devină prioritară pentru autoritățile de pe ambele maluri ale râului, iar Nistru să unească din nou, și să nu mai despartă. Inclusiv despre acest subiect am discutat la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat Tudor Golub, primarul comunei Vasilcău.

