Tudor Golub despre primăria Vasilcău, probleme, realizări și reforma administrativă la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat Tudor Golub, primarul comunei Vasilcău, din raionul Soroca. Am discutat cu domnul primar despre problemele din comună, realizările pe parcursul mandatelor, de ce a ales să candideze din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, dar și despre altele subiecte importante.

Am mai vorbit cu domnul primar despre satul natal, Vasilcău, al cărui primar este acum, reforma administrativă, micșorarea numărului primăriilor, soluțiile online, cum a decis să devină primar, de ce a ales Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, integrarea europeană, Unirea cu România, relația dintre săteni și cei de peste Nistru, de la Coșnița Mare, cele trei priorități în mandatul de primar, de ce crede că nu a fost reparat drumul spre Vasilcău din fondurile europene, bugetul primăriei, gazificarea satului, construcția apeductului, relația cu foștii primari, familie și multe altele.

