Peste 200.000 de militari ruși confirmați morți. Mediazona publică harta pierderilor după patru ani de război

Peste 200.000 de militari ruși au murit în cei patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, potrivit unei analize realizate de BBC Rusia în colaborare cu publicația independentă Mediazona și o echipă de voluntari, pe baza datelor deschise și a informațiilor verificate individual. Majoritatea celor decedați — aproximativ 57% — sunt voluntari, mobilizați sau persoane recrutate din colonii penitenciare, care nu aveau legătură directă cu armata la începutul războiului.

În acest context, publicația independentă rusă Mediazona, aflată în exil, a anunțat lansarea unei platforme interactive care cartografiază geografia pierderilor militare rusești. Proiectul este disponibil pe site-ul 200.zona.media și permite căutarea victimelor după oraș, sat sau localitate. Fiecare nume inclus este verificat individual prin necrologuri, informații publice și registre oficiale. Potrivit redacțiilor, în ultimele zile au fost confirmate aproximativ 23.000 de noi decese, după procesarea unor date provenite din registrul civil rus.

Sursa: Mediazona

Jurnaliștii au reușit să stabilească localitatea de proveniență pentru aproximativ 182.000 dintre militarii confirmați morți, acoperind peste 26.600 de așezări din Federația Rusă. Analiza arată că cele mai multe pierderi provin din orașe mici și zone rurale, iar anumite regiuni din Siberia și Extremul Orient sunt afectate disproporționat raportat la populație.

Autorii proiectului precizează că cifra de peste 200.000 reprezintă doar cazurile confirmate prin documente și surse verificabile, lista fiind actualizată periodic pe măsură ce apar noi date.

Autoritățile ruse nu publică date oficiale privind pierderile militare din Ucraina, informațiile despre numărul militarilor ruși uciși provinind în principal din estimări occidentale, surse ucrainene sau investigații independente. În acest context, proiectul Mediazona este unica bază de date care documentează nominal pierderile, pe baza unor cazuri verificate individual.