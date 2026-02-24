O tânără din Voloave își promovează satul natal prin poezie, din Spania

Dragostea pentru satul natal nu cunoaște distanțe. O demonstrează Patricia Iavorscaia, tânără originară din satul Voloave și membră a Consiliului Local al Tinerilor, care, deși se află în prezent în Spania, continuă să promoveze cu mândrie locurile și valorile care au format-o.

Recent, Patricia a participat la Concursul Național de Poezie „Cuvinte care ne unesc”, organizat de Clubul de Mediere prin Lectură din municipiul Chișinău. Chiar și de la mii de kilometri depărtare, dorul de casă i-a fost cea mai puternică sursă de inspirație. Tânăra a compus poezii dedicate satului Voloave și a realizat un filmuleț prin care a pus în valoare frumusețea locului, tradițiile păstrate din generație în generație și oamenii care dau viață comunității.

„Chiar dacă mă aflu în Spania, sufletul meu rămâne acasă, la Voloave. Dorul de sat m-a făcut să scriu aceste poezii și să realizez filmulețul pentru concurs. Am vrut să arăt cât de frumos este locul din care provin și cât de importante sunt tradițiile și oamenii care m-au format. Pentru mine, participarea la concursul «Cuvinte care ne unesc» a fost o modalitate de a rămâne conectată cu rădăcinile mele. Indiferent unde ne poartă viața, satul natal rămâne mereu parte din identitatea noastră”, a menționat Patricia Iavorscaia.

Implicarea sa nu se oprește însă aici. De fiecare dată când revine vara în vacanță, Patricia participă activ la activitățile organizate pentru tineri, se implică în proiecte locale și susține inițiativele care contribuie la dezvoltarea satului. Prin exemplul personal, ea arată că apartenența la o comunitate nu este definită de prezența fizică permanentă, ci de dorința sinceră de a contribui și de a păstra vii legăturile cu locul de unde ai pornit.

1 de 8