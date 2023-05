Adriela Bejenari, fata cu chitara de la Drochia: “Mă regăsesc cu adevărat în folk”

Ea este Adriela Bejenari, fata cu chitara de la Drochia, o fire fidelă aspirațiilor propuse, îndrăgostită de muzica folk, poezie și frumos. Este mereu pasionată de comunicare și interacțiune cu oameni bogați spiritual, de la care poate lua învățăminte, însuși noi abilități și lucruri utile. Este mereu dornică de implicare și tentată de a-și încerca propriile limite pentru obținerea performanțelor în diverse domenii. Perseverentă, ambițioasă și centrată spre atingerea scopului propus, în competiție cu ea însăși.

Ce stil muzical îți place cel mai mult să cânți?

Deși îndrăgesc mai multe stiluri de muzică, mă regăsesc cu adevărat în folk, trăind clipe de revelație la fiecare notă muzicală și fiece vers. Iubesc muzica folk nu doar pentru conținutul pieselor, ci și pentru istoria sa, care a lăsat o amprentă adâncă asupra generațiilor din toate timpurile, și care, sper din tot sufletul să dăinuie și să aprindă în sufletele oamenilor sentimente existențiale profunde.

Care sunt influențele tale muzicale?

Fiecare interpret, în dependență de genul de muzică cântat, influențează într-un oarecare comportamentul și atitudinea ascultătorului. Personal, din orice ascultare, audiere, vizualizare a pieselor muzicale dragi îmi alimentez sufletul cu o doză de inspirație, analizez și învăț detalii ale prestației scenice, interpretării, comunicării cu publicul. Totuși, un loc aparte în sufletul meu îl au interpreții Dana Florian, care mi-a devenit și o bună prietenă, Viorel Burlacu, profesorul și mentorul meu Vitalie Bîrgău, dar și semenii mei- tineri interpreți din țară și din România.

Ce tehnici și exerciții folosești pentru a-ți îmbunătăți cântul la chitară și vocea?

O interpretare calitativă și plăcută presupune multă exersare. Pe partea vocală obișnuiesc înainte de fiecare prestație să realizez exerciții de încălzire, care implică antrenarea respirației, vocalizarea anumitor silabe, prin alternarea sunetelor muzicale ș.a. Mă ajută foarte mult să mă înregistrez în telefon cântând, mai apoi să audiez, astfel reușind să descopăr lacunele și pasajele care necesită a fi corectate. La chitară de obicei practic exerciții ritmice, care reliefează mai ales acordurile barre.

Care este cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o în cariera ta muzicală până acum, și cum ai depășit-o?

În această vară am fost într-o escapadă de câteva zile în România pentru a participa la Festivalul Internațional de Poezie și Muzică Folk “Tabăra Calafat”. Acolo a parvenit oportunitatea de a mă înscrie în cadrul Festivalului de Folk și Baladă “Poarta Sărutului” de la Târgu-Jiu, care urma să aibă loc în următoarele zile. Conform regulamentului era necesar să interpretez în concurs două compoziții proprii. La acel moment aveam în palmares o singură compoziție. Culmea e că am aplicat în concurs cu titlul cântecului în momentul în care aveam doar poezia aleasă, și nici un sfert din linia melodică. În timp record, de mai puțin de o săptămână, trebuia să compun melodia în baza textului ales. Deși inițial suna provocator, în 5 zile cu multă muncă, străduință și susținerea celor dragi, am reușit să finalizez piesa pe care am interpretat-o în concurs, intitulată “Fugi”, pe versurile poetei Veronica Micle. În ciuda faptului că am fost presată de timp, în final m-am bucurat de un rezultat frumos, care și-a meritat tot efortul depus.

Ce înseamnă muzica folk pentru tine?

Muzică folk este scânteia care îmi aprinde dorința de a sensibiliza oamenii, de a le trezi prin cântec sentimente puternice, de a-i îndemna să vadă viața în culori. În momentele de solitudine și tristețe folkul îmi este refugiu, motivația de a depăși momentele dificile și de a trăi intens fiecare clipă. Acest gen de muzică mă ajută să-mi alimentez spiritul, prin folk simt că trăiesc și doresc să creez, redând prin muzică și vers tot ceea ce mă frământă.

Ce sfat ai pentru tinerii care doresc să urmeze o carieră în muzică?

Îi încurajez să fie unici, să-și găsească inspirația în eul propriu, să-și asculte instinctul, să simtă și să trăiască mesajul pe care îl transmit prin cântec, astfel, în așa mod își pot dezvolta și afirma personalitatea.

Care sunt planurile tale pe termen lung în cariera muzicală, le vei dezvolta într-o trupă sau solo?

Dacă aș avea oportunitatea de a cânta într-o trupă, atunci cu siguranță ar fi un vis devenit realitate. Totuși, dacă vorbim de o carieră solo, îmi propun să compun un număr larg de piese cu tematică diversă și cu o complexitate interpretativă mai înaltă. Ba mai mult, năzuiesc de a fi protagonista unui concert și a-mi promova compozițiile nu doar pe scenele din țară, cât și de peste hotarele acesteia. Îmi doresc ca peste ani să pot asigura o promovare activă, constantă și calitativă a activității mele muzicale, în special acelei componistice.

Cum îți menții creativitatea și inspirația în epoca în care multe trec în lumea virtuală?

Deși sunt pasionată de tot ce înseamnă social media, sunt adeptă a ideii că interacțiunea reală trebuie să prevaleze asupra celei virtuale. Reușesc să îmi întrețin spiritul creativ, pentru că încerc mereu să fiu atentă la ce se întâmplă în jurul meu, să surprind detalii și momente interesante. Inspirația se naște din implicarea în evenimentele și proiectele comunitare, care vine la pachet cu discuții, experiențe și emoții trăite la intensitate maximă.

Cum te adaptezi la schimbările tehnologice și la noile tendințe din industria muzicală, cum ar fi streamingul și social media, pentru a-ți promova muzica?

Pot afirma că sunt flexibilă la schimbările din perspectivă tehnologică, ce țin de muzică. Consider că o bună promovare pe social media te ajută să-ți mărești publicul, să te afirmi, să beneficiezi de oportunități. Prin urmare mă strădui să mediatizez pe cât posibil activitatea mea muzicală, deși nu am ajuns la un nivel care să-mi satisfacă aspirațiile. În viitorul apropiat vreau să dezvolte această latură, postând pe YouTube și alte platforme, precum și să utilizez drept instrument streamingul.

La ce concursuri importante ai participat și ai mai acvrea să participi?

Am pășit în lumea concursurilor în anul 2021, atunci am participat în cadrul Festivalului “Folk’n Chișinău”, fiind apreciată de juriu cu mențiune pentru continuitatea tradițiilor naționale românești. În vara anului 2022 am luat parte la Festivalul de Folk și Baladă “Poarta Sărutului”, desfășurat la Târgu-Jiu, România, obținând diplomă de gradul II. În toamna aceluiași an am participat în cadrul Festivalului “Galbenă Gutuie” la Copăceni, raionul Sângerei, de unde m-am întors cu Premiul I. Menționez și dubla participare în cadrul concursurilor Generației Ars Adolescentina, soldate cu o diplomă de mențiune și de gradul I. În curând aceasta urmează să desfășoare un nou concurs, la care îmi doresc mult să mă înscriu. Totodată, urmăresc activ paginile de pe social media care organizează diverse festivaluri, concursuri în domeniul muzicii folk, și analizez condițiile de admisibilitate și posibilitatea participării în cadrul acestora, dacă implică prezență fizică, în speranța de a avea ocazia să îmi promovez propriile piese.