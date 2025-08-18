Tânăra de 24 de ani care a decedat într-un accident rutier la Strășeni era o moderatoare de evenimente și o violonistă, pe care o cunoșteau mai mulți artiști soroceni. Astfel, maestrul Ion Vorotneac a scris pe pagina sa de Facebook: Adio, Marina… Mereu te-am așteptat cu drag, la Soroca.

Vă reamintim că accidentul fatal a avut loc pe traseul Chișinău-Ungheni. Tânăra se afla la volanul unei Toyota Auris, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis, fiind lovită lateral de un Mercedes Sprinter condus de un tânăr de 20 de ani. În urma impactului, victima a fost transportată la spital, unde a decedat. De asemenea, un tânăr de 18 ani, pasager în Mercedes, a suferit traumatisme și se află sub supraveghere medicală. Șoferul Mercedesului a fost testat la alcool, rezultatul fiind negativ.

Tragedia s-a întâmplat exact la o lună după ce Marina a fost mireasă… (Foto: TV8)