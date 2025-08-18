Astăzi, liderul de la Kiev nu va merge singur la întâlnirea cu Donald Trump

 Președintele ucrainean, Volodomir Zelenski a solicitat să fie însoțit, în cadrul vizitei de astăzi, la întâlnirea cu președintele SUA Donald Trump, de mai mulți lideri europeni.

Astfel, șefa Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen, dar și liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii îl vor însoți pe liderul ucrainean Vladimir Zelenski, în vizita acestuia la Washington.

Apropo, analişti occidentali apreciază că summitul din Alaska a reprezentat un câştig pentru Kremlin, dar au remarcat că implicarea SUA în eventuale garanţii de securitate pentru Ucraina ar putea reprezenta un pas pozitiv… (FOTO: dw.com)

 


