Un șofer din satul Rublenița amendat cu 100.000 de lei, a rămas și fără permisul de conducere

Un șofer din satul Rublenița, raionul Soroca, a fost condamnat de Judecătoria Soroca la o amendă de 100.000 de lei și la anularea dreptului de a conduce mijloace de transport, după ce a provocat un accident rutier, a părăsit locul faptei și a consumat alcool înainte de a fi supus testării alcoolscopice. Decizia a fost pronunțată pe 9 decembrie 2025, în numele legii, într-o cauză care readuce în atenție riscurile grave ale nerespectării regulilor de circulație.

Potrivit sentinței instanței, incidentul a avut loc în seara zilei de 17 septembrie 2025, în jurul orei 22:00, pe un drum de acces din satul Rublenița, raionul Soroca. Conducătorul unui automobil de model Renault a efectuat manevra de mers cu spatele fără a se asigura, încălcând prevederile Regulamentului Circulației Rutiere. În urma manevrei, vehiculul a lovit poarta de intrare a unei gospodării private, provocând pagube materiale.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei. Ulterior, acesta a consumat băuturi alcoolice, deși legislația interzice explicit un asemenea comportament în cazul persoanelor implicate într-un accident rutier, până la efectuarea testării alcoolscopice sau medicale.

În urma apelului la 112, polițiștii au intervenit și au identificat conducătorul auto implicat. La ora 23:29, acesta a fost supus testării cu aparatul Drager, care a indicat o concentrație de 1,07 mg/l alcool în aerul expirat. Rezultatul a fost consemnat oficial, iar probele au stat la baza încadrării juridice a faptei. Șoferul a declarat că ar fi băut alcool după producerea accidentului și că dorea să meargă dimineața ca să-i repare paguba consăteanului.

Cauza a fost examinată în procedură simplificată, după ce inculpatul a declarat că recunoaște integral faptele descrise în rechizitoriu și a solicitat judecarea dosarului pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Instanța a constatat că vinovăția a fost dovedită prin ansamblul probelor, inclusiv declarațiile martorilor, procesele-verbale întocmite de poliție și rezultatele testării alcoolscopice.

Judecătoria Soroca a ținut cont de faptul că inculpatul a manifestat căință, a recunoscut fapta și se află la prima condamnare penală, calificând infracțiunea drept una mai puțin gravă. Prin sentința pronunțată la 9 decembrie 2025, instanța a decis aplicarea unei amenzi de 2.000 de unități convenționale, echivalentul a 100.000 de lei, precum și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Totodată, s-a explicat că legea permite achitarea a jumătate din amendă dacă plata este efectuată în termen de trei zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare.