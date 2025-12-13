Orez cu lapte preparat după cea mai simplă rețetă

Pune laptele într-o cratiță încăpătoare și adaugă vanilia, coaja de lămâie și sarea.

Încălzește laptele la foc mic până aproape de punctul de fierbere. Presară orezul în laptele cald și amestecă ușor ca să se distribuie uniform. Lasă orezul să fiarbă încet, la foc mic, amestecând periodic ca să nu se lipească.

Secretul principal este fierberea lentă. Laptele trebuie păstrat sub punctul de fierbere, iar amestecarea ocazională împiedică prinderea orezului de fundul vasului. Pe măsură ce fierbe, vei vedea cum orezul începe să absoarbă laptele și să lase amidon, iar întreaga compoziție se transformă într-o cremă fină.

Când boabele încep să se umfle și compoziția se îngroașă, adaugă zahărul și continuă fierberea. Amestecă până când orezul devine cremos, iar laptele a scăzut la consistența preferată.

Niciodată nu trebuie lăsat nesupravegheat, pentru că laptele se poate ridica rapid. Când îl faci cu răbdare, rezultatul este un desert incredibil de simplu, dar atât de bun încât nu mai are nevoie de nimic altceva decât o lingură de scorțișoară la final.

Oprește focul, acoperă cratița și lasă orezul cu lapte să se odihnească câteva minute pentru a deveni și mai catifelat.

Servește-l cald sau rece, cu puțină scorțișoară deasupra dacă îți place.

Este un desert potrivit și cald, și rece. Când îl mănânci imediat, textura este mai fluidă, mai aproape de o cremă caldă. După răcire se îngroașă frumos și capătă o consistență densă, perfectă pentru servit cu gem, fructe sau o linguriță de miere. Poți controla textura adăugând lapte la final dacă îl dorești mai moale.

