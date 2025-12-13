Orez cu lapte preparat după cea mai simplă rețetă

Rețeta de orez cu lapte este una dintre acele rețete care nu au nevoie de tehnici complicate ca să fie reușite. Totul se bazează pe două lucruri: proporția corectă dintre orez și lapte și fierberea lentă, răbdătoare, care transformă boabele într-o cremă catifelată, dulce și confortantă.
Deși pare un desert banal, are o savoare familiară, caldă, care amintește de gusturile copilăriei. Textura ideală este densă, cremoasă, cu orezul fiert bine, dar nu spart complet. Iar aroma provine în mare parte din laptele bun, vanilia și coaja discretă de lămâie.
Orezul este foarte important în această rețetă. Un orez cu bob rotund, bogat în amidon, absoarbe mai bine laptele și se transformă într-o cremă fină. Laptele trebuie să fie integral, pentru că grăsimea lui oferă conținut preparatului. Laptele degresat tinde să lase orezul mai apos și mai puțin aromat.
Zahărul nu trebuie adăugat în exces. Orezul cu lapte este un desert delicat, nu un preparat foarte dulce. De aceea, cantitatea potrivită e cea care echilibrează gustul, fără să acopere aromele de lapte și vanilie.
Aromele contează și ele foarte mult. Vanilia oferă o aromă minunată, iar coaja de lămâie aduce prospețime fără să domine.
Orez cu lapte – Ingrediente (pentru 3-4 porții)
- 150 g orez cu bob rotund
- 1 litru lapte integral
- 80 g zahăr
- 1 păstaie de vanilie sau 1 linguriță extract
- coaja rasă de la o jumătate de lămâie
- un praf de sare
- scorțișoară pentru servire (opțional).
Rețeta cea mai simplă a orezului cu lapte – Mod de preparare
Clătește orezul rapid în apă rece, apoi scurge-l bine.
Pune laptele într-o cratiță încăpătoare și adaugă vanilia, coaja de lămâie și sarea.
Încălzește laptele la foc mic până aproape de punctul de fierbere. Presară orezul în laptele cald și amestecă ușor ca să se distribuie uniform. Lasă orezul să fiarbă încet, la foc mic, amestecând periodic ca să nu se lipească.
Secretul principal este fierberea lentă. Laptele trebuie păstrat sub punctul de fierbere, iar amestecarea ocazională împiedică prinderea orezului de fundul vasului. Pe măsură ce fierbe, vei vedea cum orezul începe să absoarbă laptele și să lase amidon, iar întreaga compoziție se transformă într-o cremă fină.
Niciodată nu trebuie lăsat nesupravegheat, pentru că laptele se poate ridica rapid. Când îl faci cu răbdare, rezultatul este un desert incredibil de simplu, dar atât de bun încât nu mai are nevoie de nimic altceva decât o lingură de scorțișoară la final.
Oprește focul, acoperă cratița și lasă orezul cu lapte să se odihnească câteva minute pentru a deveni și mai catifelat.
Servește-l cald sau rece, cu puțină scorțișoară deasupra dacă îți place.
Este un desert potrivit și cald, și rece. Când îl mănânci imediat, textura este mai fluidă, mai aproape de o cremă caldă. După răcire se îngroașă frumos și capătă o consistență densă, perfectă pentru servit cu gem, fructe sau o linguriță de miere. Poți controla textura adăugând lapte la final dacă îl dorești mai moale.
