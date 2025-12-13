Scutiri de taxe pentru moldovenii care revin acasă. Ce bunuri cuprinde lista

Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a avizat pozitiv inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an, scrie anticoruptie.md

În baza cererilor depuse, până la 31 decembrie 2026, de privilegii vor putea beneficia persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, au cetățenia Republicii Moldova, s-au aflat în afara țării cel puțin 36 de luni în ultimii 5 ani și au un permis de ședere permanentă sau temporară în afara Republicii Moldova.

În cazul importului unui automobil, al cărui termen de exploatare nu depășește 10 ani valoarea de 550 mii lei și capacitatea cilindrică a motorului nu mai mare de 3000 cm3, beneficiarii trebuie să dețină un permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculul.

Vânzarea, dăruirea, închirierea, leasingul sau orice altă formă de transmitere în posesie sau folosință a unui vehicul importat vor fi interzise până la o perioadă de 3 ani de la data importului.